Тигран Кеосаян стал дедушкой и раскрыл имя внука Тигран Кеосаян рассказал о рождении внука Гаспара

Фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Тигран Кеосаян

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян рассказал на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что стал дедушкой. По его словам, внука родила его старшая дочь Александра, мальчика назвали Гаспаром.

Я дедом стал! Саша родила Гаспарчика. Слава богу! Я все время боюсь что-то говорить, — поделился Кеосаян.

Александра родилась в 1994 году, когда Кеосаян был в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. У бывших супругов есть еще одна дочь — Ксения, 2010 года рождения. От второй жены — главного редактора RT Маргариты Симоньян — у телеведущего две дочери и сын.

Ранее стало известно, что российский певец Валерий Меладзе станет дедушкой. Его дочь Софико сообщила о беременности, опубликовав в социальных сетях фото с пляжа, на котором виден округлившийся живот. Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. Молодой человек ведет непубличный образ жизни.

До этого 29-летняя блогер и жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала мамой в четвертый раз. Спортсмен отметил, что лично присутствовал при родах и «чуть-чуть устал». Родившийся сын стал пятым у Тарасова. От первого брака спортсмен воспитывает 15-летнюю дочь Ангелину.