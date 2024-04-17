«Алла мне влепила»: Лолита о реакции Пугачевой на «голую» вечеринку Пугачева посоветовала Лолите быть умнее после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

60-летняя певица Лолита Милявская в интервью телеведущей Ксении Собчак во время съемок фильма «А знаешь, все еще будет» призналась, что после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Артистка рассказала, что согласилась со словами Примадонны, потому что ей «нечего было возразить». Милявская назвала слова Пугачевой мудрым советом старшей подруги.

После «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги, — сообщила Милявская.

Ранее сообщалось, что Собчак к юбилею Пугачевой выпустила фильм «А знаешь, все еще будет», в котором снялись коллеги и друзья Примадонны. Однако работа вызвала неоднозначную реакцию: многие обвинили Собчак в «отпевании» артистки в день ее 75-летия.

Милявская рассказала, что Примадонна была для нее человеком, которого она безумно боялась всю жизнь. По словам артистки, певица «давала ей люлей», за что исполнительница обижалась на нее. Со временем знаменитость осознала, что была «дурехой, которой очень повезло», ведь Пугачева была сильным наставником.