Вышел фильм Собчак о Пугачевой: кто в нем снялся и зачем

Фото: Виталий Созинов/ТАСС

Алла Пугачева

15 апреля, в день рождения народной артистки СССР Аллы Пугачевой, журналистка Ксения Собчак опубликовала фильм о Примадонне. О чем эта документальная лента, поможет ли она вернуться певице домой?

Что за фильм Собчак о Пугачевой

Во вступительном слове журналистка сравнила Примадонну с членом семьи каждого человека, знающего композиции певицы. По ее словам, с песнями Пугачевой «из поколения в поколение рождались, женились, расставались, горевали и радовались».

«Она и есть наша Алла, свободная, несломленная женщина, которую невозможно „отменить“. На мой взгляд, именно сейчас, в это сложное время, очень важно поздравить эту, без преувеличения, великую певицу публично. Алла Борисовна, и мы вас очень любим. Эти цветы вам», — сказала Собчак, протягивая к камере большой букет желтых тюльпанов.

Кто снялся в фильме Собчак о Пугачевой

Собчак объяснила, что основой документальной картины о Примадонне стали интервью с людьми, «которые, несмотря на политику и пропаганду, оставаясь в России, не боятся открыто признаться Пугачевой в любви».

В съемках фильма участвовали певицы Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, участники-ликвидаторы, посещавшие концерт Пугачевой после катастрофы на ЧАЭС, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что сказала Лолита о Пугачевой

Милявская рассказала, что Примадонна была для нее человеком, которого она безумно боялась всю жизнь. По словам артистки, певица «давала ей люлей», за что исполнительница обижалась на нее. Со временем знаменитость осознала, что была «дурехой, которой очень повезло», ведь Пугачева была сильным наставником.

«Я ни разу не смогла сказать ей „Алла“, „ты“ — все время „Алла Борисовна“. Человек, с которым я была в свои тяжелые минуты, и она это очень интуитивно чувствовала. Вероятно, потому, что она сама проходила все то же самое, может быть, в пятикратном масштабе. Но она меня считывала», — откровенничает Лолита в беседе с Собчак.

Милявская призналась, что исключительно благодаря поддержке Пугачевой решилась на самостоятельные выступления. По ее словам, Примадонна призвала ее отказаться от «балета» и «режиссуры» в пользу микрофонной стойки и самостоятельных номеров.

Как Тарасова относится к Пугачевой

Тренер рассказала, что для нее имя Примадонны означает звезду огромной величины, которой в стране «в этом направлении искусства не было». Тарасова считает Пугачеву потрясающей певицей и замечательным и надежным человеком.

«Прежде всего, она человек, который пел и голос которого два поколения знают и не перепутают. Она большая настоящая звезда, и к ней надо так относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну. Слава Богу, что она родилась у нас в стране и мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать», — подчеркнула тренер.

Тарасова состояла в теплых отношениях с Примадонной, женщины очень уважительно относились друг к другу. На один из дней рождения Пугачева подарила тренеру норковую шубу, которую мастер спорта очень любит.

Чем Пугачева помогла Маниже

Певица Манижа призналась Примадонне в любви. По ее словам, Пугачева «не пыталась быть кем-то», а «всегда является собой». Молодая звезда назвала советскую певицу примером силы и «маяком, который светит». В советской эстрадной культуре Манижа охарактеризовала Пугачеву как тайфун, который своей «неправильностью» изменил ход истории эстрады и породил поп-музыку.

«Неправильная. Что значит неправильная? Все честное, все такое, как есть. Это некомфортное, потому что настоящее. И вот это появилось на сцене: смеющееся, разводящее руки, не пытающееся быть в идеальной худосочной форме, а настоящее. Красивая женщина выходит на сцену, и в ней, как в зеркале души, узнают себя миллионы-миллионы женщин», — объяснила артистка.

Примадонна поддерживала Манижу и разрешала ей исполнять свои песни. Однажды Пугачева посетила ее концерт в Израиле. После выступления Манижи певицы разговаривали о культуре «отмены», артистка поддержала молодую знаменитость.

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