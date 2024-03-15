В посольстве РФ отреагировали на отмену балета с участием россиянки в Сеуле Посольство РФ назвало мракобесием отмену балета с участием Захаровой в Сеуле

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Светлана Захарова

Посольство РФ в Корее назвало «политизированным мракобесием» кампанию Киева по отмене выступления примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле. В Telegram-канале диппредставительства отмечается, что международное сотрудничество в сфере культуры и искусства не должно становиться заложником политических игр.

Убеждены, что подобному политизированному обскурантизму, к сожалению, получившему широкое распространение во многих западных странах, не должно быть места в современном мире, — говорится в сообщении пресс-службы.

Постановка Modanse с участием Захаровой должна была пройти с 17 по 21 апреля. Уведомление об отмене выступления распространили компания InArts Production, которая занималась организацией гастролей, и Центр искусств в Сеуле. Там объяснили данное решение «соображениями безопасности». Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть зрителям.

Посольство Украины в Республике Корея 5 марта выпустило заявление, в котором потребовало отменить «культурное сотрудничество» с Россией. Киев поддержали представители стран Евросоюза. Российское посольство отреагировало на заявление украинских коллег заявлением, в котором назвало бестактными попытки сорвать выступление Захаровой.