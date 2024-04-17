Пугачева впервые объяснила, почему не может вернуться в Россию МК.RU: Пугачева призналась подруге, что уехала из России из-за семьи

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, почему певица Алла Пугачева не вернется в Россию. По ее словам, в беседе с ней Примадонна призналась, что осталась за границей из-за своих близких, передает MK.RU.

Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». То есть муж и дети, — приводит издание слова Прошутинской.

Прошутинская считает, что последние годы стали переломными для Пугачевой. Однако Примадонна никогда не признается в этом, потому что она закрытая и гордая, уверена ведущая.

Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. И очень гордый. И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе, — сказала Прошутинская.

По ее словам, последние композиции Пугачевой звучат словно слова из молитвы: «Не беспокойся обо мне» и «Береги себя!». Ведущая уверена, что Примадонна никогда не была и не будет врагом своей Родины.

Ранее поэт Илья Резник заявил, что считает Пугачеву своей сестрой и надеется на ее возвращение в Россию. Он отметил, что не ожидал от Примадонны ее решения уехать из страны. По словам Резника, его также шокируют заявления супруга певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как подчеркнул поэт, он не общается с «предателями Родины».