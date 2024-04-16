«С предателями не общаюсь»: Резник о Пугачевой и Галкине Резник назвал Пугачеву сестрой и сообщил о жалости к ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Резник

Поэт Илья Резник в интервью mk.ru заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву сестрой и надеется на ее возвращение в Россию. Он подчеркнул, что не ожидал от артистки отъезда из страны. Резник также отметил, что его шокируют слова Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и он не общается с «предателями Родины».

Я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают. На данный момент она — жена иноагента. Но с предателями Родины я не общаюсь. Надеюсь, Алла в скором времени все осознает и вернется домой, покается перед народом, — сообщил Резник.

Резник отметил, что дорожит памятью о работе с Пугачевой. По его словам, их трио с композитором Раймондом Паулсом в народе называли «бриллиантовым». Он подчеркнул, что не может вычеркнуть из жизни то счастливое и плодотворное творческое время.

Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые ее всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни — дай бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас... — выразил свое мнение Резник.

Ранее сообщалось, что Резник и актер Станислав Садальский первыми поздравили Пугачеву с 75-летием. Садальский передал Пугачевой свой пламенный привет и подчеркнул, что над Виталием Бородиным (глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией), который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются». В коротком видео Резник зачитал для певицы свое стихотворение.