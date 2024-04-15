«Над Бородиным смеются»: Резник и Садальский поздравили Пугачеву с юбилеем Садальский и Резник посвятили Пугачевой трогательное видео в день ее 75-летия

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Стас Садальский

Актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник первыми поздравили певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 75 лет. Садальский передал Пугачевой свой пламенный привет и подчеркнул, что над Виталием Бородиным (глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией), который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются».

В коротком видео Резник зачитал для певицы стихотворение, пишет MK.RU.

Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить, — сказал Резник.

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Специально к юбилею Алла Пугачева выпустила новую песню. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад.