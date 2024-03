«Тату» и эпатаж, абьюзивные отношения, онкология: биография Юлии Волковой

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Юлия Волкова

В нулевых группа «Тату» произвела настоящий фурор. Образ школьниц в коротких клетчатых юбках полюбили как в России, так и за рубежом. Их синглы не раз покоряли мировые чарты, а альбомы расходились тысячами копий в США, Австралии и странах Европы. И пусть слава скандального дуэта утихла, подробности жизни «татушек» интересуют публику по сей день. Хотите узнать, как сложилась судьба «черненькой из „Тату“»? Рассказываем о биографии и личной жизни Юлии Волковой.

Юлия Волкова: возраст, рост, вес

Певица появилась на свет 20 февраля 1985 года. В 2024 году ей исполнилось 39 лет. По знаку зодиака Волкова — Рыбы.

Родной город девушки — Москва. В 2024 году Волкова продолжает жить в России.

Рост исполнительницы — 157–158 сантиметров. Вес, по ее собственному признанию, — 45 килограммов.

Детство Юлии Волковой

Юлия родилась в семье стилистки и бизнесмена. Творческие наклонности проявились у нее в малолетстве. В семилетнем возрасте Волкова начала учиться игре на фортепиано, а уже в девять лет была принята в театр-студию «Непоседы».

«Непоседы» служили для юных талантов пропуском на большую сцену. В разные годы в ВИА числились певец Сергей Лазарев, актриса Анастасия Задорожная, а также представитель Болгарии Кристиан Костов, занявший второе место на Евровидении-2017. Именно «Непоседы» свели Юлию с будущей коллегой Еленой Катиной и будущим возлюбленным Владом Топаловым. Но обо всем по порядку.

Супруги Волковы способствовали творческому развитию дочери. Когда Юлии исполнилось десять лет, ее перевели в общеобразовательную школу с театральным уклоном. Учеба принесла плоды: девочка появилась в двух эпизодах популярного киножурнала «Ералаш».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин Солистки группы t.A.T.u. Елена Катина и Юлия Волкова (слева направо)

Юлия Волкова и «Тату»: история скандальной поп-группы

Ранние успехи оказались лишь подготовкой к грядущему триумфу. Истинной точкой отсчета звездной биографии Юлии Волковой стал 1999 год. Именно тогда 14-летняя девочка прошла кастинг в поп-группу «Тату», продюсируемую Иваном Шаповаловым. Напарницей Юлии стала ее «коллега» по «Непоседам» — Елена Катина.

Сегодня сценический образ «Тату» вызывает немало вопросов. По настоянию Шаповалова девочки, еще даже не перешедшие в старшую школу, изображали лесбиянок перед многотысячной аудиторией. Позже и Катина, и Волкова признались, что никогда не испытывали друг к другу романтических чувств, а поцелуи были лишь пиар-ходом.

Исполнительницы снимались и выступали в укороченных клетчатых юбках и белых блузках. В 2002 году 16-летней Волковой и вовсе пришлось заниматься мастурбацией на камеру для видеоклипа «Простые движения» (срежиссированного все тем же Шаповаловым). Весь образ «татушек» был построен на сексуализации школьниц. И если сегодня появление подобной группы вызвало бы скандал, то в нулевых она была встречена на ура. «Тату» моментально обрели популярность и стали феноменом музыкальной индустрии.

Прежняя жизнь Юлии Волковой и Елены Катиной сменилась чередой громких релизов и эпатажных шоу. Уже на старте «Тату» взяли на прицел не только отечественную, но и зарубежную аудиторию. Треки группы получили англоязычную адаптацию. Так, дебютный сингл «Я сошла с ума», покоривший российские чарты, превратился в All The Things She Said, возглавивший мировые музыкальные топы. (Стоит заметить, что слава не помешала Волковой продолжить образование. Параллельно с карьерой Юлия обучалась в Гнесинке.)

Дебютный альбом «татушек» — «200 по встречной» — вышел в 2001 году. Тогда же был снят клип на трек «Нас не догонят», ставший визитной карточкой группы. Мировая публика оказалась в восторге: «Тату» потребовался всего год, чтобы продать свыше двух миллионов экземпляров первой пластинки. Неудивительно, что запись англоязычной альтернативы диска — 200 km/h in the Wrong Lane — не заставила себя ждать. Девушки гастролировали не только по России, Белоруссии и Украине, но и по странам Европы. За рубежом их знали как t.A.T.u..

Фото: Виктор Лисицын/ИТАР-ТАСС Участницы российского дуэта «Тату» Елена Катина и Юлия Волкова (слева направо) дают интервью телеведущему Валдису Пельшу (справа) после окончания конкурса «Евровидение-2003»

Копилка группы стала быстро пополняться наградами. «Тату» завоевали премии MTV Russia, «Золотой Граммофон», IFPI Platinum Europe Award, World Music Awards и другие. А в 2003 году они стали представительницами России на Евровидении. Песня «Не верь, не бойся, не проси» помогла им подняться на третье место.

Именно на 2003 год пришелся пик успеха группы. Первый альбом «Тату» стал рекордсменом на рынках стран Европы, Южной и Северной Америки, в Гонконге, Корее и Сингапуре. Общие продажи пластинки 200 km/h in the Wrong Lane превысили 4,3 миллиона экземпляров.

В 2004 году на ТВ вышло реалити «Тату» в Поднебесной«. Планировалось, что зрители смогут следить за процессом создания второго альбома девушек. Однако диск так и не вышел, телешоу провалилось, а сами «татушки» разорвали деловые отношения с Шаповаловым. В частности, на это повлияла беременность Юлии Волковой.

Позже, продолжив самостоятельно развивать «Тату», Юлия Волкова и Елена Катина наконец записали второй альбом — «Люди-инвалиды» (и его англоязычную адаптацию Dangerous and Moving). Они давали концерты в СНГ, Мексике, Греции, Японии, на Тайване и не только. Увидеть их можно было как в клубах, так и на крупных фестивалях.

И все же популярность группы явственно утихала. Причиной этому стали как слабый промоушен, так и открещивание Катиной и Волковой от образа лесбиянок. Часть аудитории «Тату» отсеялась. Мировые продажи пластинки «Люди-инвалиды» составили лишь 500 тысяч копий. По данным журнала Forbes, заработок группы сократился вдвое: с $3 с лишним миллионов до $1,4 миллиона.

В 2009 году вышел третий русскоязычный альбом певиц— «Веселые улыбки», а в 2010-м — англоязычный Wasted Management. На этом активная деятельность группы закончилась. Не последнюю роль в этом сыграли конфликты между исполнительницами.

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова (слева) выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске

Покинув «Тату», Юлия Волкова и Елена Катина ушли в соло. Впрочем, девушки еще не раз появлялись на сцене вдвоем. В 2012 году «татушки» воссоединились для пиара переиздания 200 km/h in the Wrong Lane. В 2014 году они открывали зимнюю Олимпиаду. Позже, в 2022-м, они приняли участие в фестивале Ovion Show. А 7 мая 2023 года увидеть Катину и Волкову смогли зрители матча «Зенит» — «Спартак» в СПб: исполнительницы спели «Нас не догонят» перед началом игры.

Сольная карьера

В 2010 году, покинув «Тату», Юлия Волкова ушла в свободное плавание. Она издала сольные синглы:

Rage;

Woman All The Way Down;

All Because of You (он же «Сдвину мир»);

Didn’t Wanna Do It (или же «Давай закрутим Землю»);

«Держи рядом»;

«Спасите, люди, мир»;

«Просто забыть».

Полноценный студийный альбом Юлия Волкова так и не выпустила. Зато она вновь посягнула на Евровидение. В 2012 году в паре с Димой Биланом она представила песню Back to Her Future. Но дуэт не прошел отбор, проиграв «Бурановским бабушкам».

Так что после «Тату» Юлия Волкова продолжила заниматься музыкой. Но новые работы певицы выходили с большими перерывами. Причиной этому стали многочисленные трудности в личной жизни исполнительницы. О них мы расскажем далее.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юлия Волкова

Онкология: операции и рецидивы

В 2012 году у Волковой был обнаружен рак щитовидной железы. Певица перенесла тяжелую операцию, имевшую серьезные последствия. Хирурги повредили голосовую связку исполнительницы. В итоге та лишилась возможности говорить. Для восстановления ей пришлось пойти на повторные операции у зарубежных специалистов. И работа врачей принесла плоды: после года молчания к Волковой вернулся голос.

Однако на этом испытания не закончились. В 2020 году Юлия рассказала, что у нее случился рецидив. И все же она не поддалась отчаянию. Волкова продолжила заниматься музыкальной карьерой и в том же 2020-м появилась в шоу «Суперстар! Возвращение». В числе исполненных ею треков — хит «татушек» «Нас не догонят».

Личная жизнь: любовная биография Юлии Волковой

Ранее мы упоминали, что разрыв «Тату» с Шаповаловым частично связан с беременностью Юлии Волковой. Пора поговорить об этом поподробнее. В 2004 году, когда певице было 19 лет, она состояла в отношениях с собственным телохранителем Павлом Сидоровым. Он и стал отцом первого ребенка Волковой — дочери Виктории. К слову, в то время Сидоров уже состоял в браке и воспитывал дочь от другой женщины. Так что союз певицы и ненадежного телохранителя прожил совсем недолго.

Позже Юлия начала встречаться с коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым. Возлюбленные планировали пожениться, но до ЗАГСа так и не дошли. В итоге Волкова вступила в новые отношения. Ее избранником стал Парвиз Ясинов, сын предпринимателя-олигарха. По словам самой певицы, они с Парвизом сыграли тайную свадьбу в ОАЭ. В этом браке Волкова приняла ислам и родила сына Самира. Супружеский союз прожил три года и закончился разводом. Разорвав отношения с Ясиновым, Юлия вернулась в лоно православной церкви.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Участница Евровидения-2003 экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова выступает на гала-концерте конкурсантов Евровидения. 25 апреля 2015 года

Далее судьба свела Волкову с вором в законе Георгием Зарандией. В конце лета 2018 года девушка опубликовала фотографию себя в свадебном платье. Однако счастье в браке длилось недолго. По признанию певицы, мужчина отличался неконтролируемой ревностью. Однажды он избил ее прямо на улице — на глазах у Виктории и Самира. Побои были настолько сильными, что Юлию госпитализировали с переломом челюсти.

В 2020 году Волкова вступила в непродолжительные отношения с ухажером из Америки. В интервью для PREMIER она рассказала, что забеременела и даже думала о переезде в Штаты. Но в итоге Юлия приняла решение остаться на родине, рассталась с возлюбленным и сделала аборт.

Есть ли у Юлии Волковой муж

В последние годы исполнительница не распространяется о личной жизни. По последним сведениям, мужа у Юлии Волковой нет. Впрочем, это не мешает ей быть счастливой матерью семейства. В ее Instagram* имеется множество фотографий с ее детьми и родителями.

Чем занята Юлия Волкова сейчас

В 2021 году Волкова шокировала публику внезапным решением уйти в политику. Она хотела податься в Госдуму и даже поучаствовала в праймериз «Единой России» в Ивановской области. Однако стать депутатом у экс-«татушки» не вышло: ей не удалось собрать нужное количество голосов. После проигрыша Волкова пришла на интервью к Ксении Собчак, на котором продемонстрировала незнание законов РФ. На этом политическая карьера девушки закончилась.

Сейчас Юлия Волкова занимается куда более близким для себя делом — музыкой. В начале 2024 года она выступила на сцене Black Thai Restaurant & Bar в Казахстане. Увидеть экс-участницу «Тату» также смогли жители Серпухова и Санкт-Петербурга. Так что карьера Волковой не стоит на паузе.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Юлия Волкова

Новые фото Юлии Волковой

Свежие фото Юлии Волковой можно найти в соцсетях певицы. Наравне с семейным архивом певица публикует снимки с фотосессий и светских мероприятий. И, конечно, не остаются в стороне фотографии из спортзала и отпусков.

Стоит упомянуть, что певицу регулярно «уличают» в пластических операциях. И, если сравнить юношеские и актуальные фото Юлии Волковой, изменения в чертах лица и впрямь становятся очевидными. Сама экс-«татушка» признавалась, что является завсегдатаем косметологов и делает уколы ботокса и гиалуроновой кислоты. Но пластику лица она, по собственному признанию, не делала. Единственное радикальное изменение, на которое пошла Волкова, — это маммопластика.

Группа «Тату» оставила яркий след в истории российской музыкальной индустрии. И пусть фанатов у «татушек» стало несравненно меньше, дуэт «школьниц в клетчатых юбках» не забыт. Песни Волковой и Катиной продолжают звучать по всему миру по сей день.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.

Читайте также:

Громкие роли, экстремальные диеты, счастливый брак: жизнь Любови Аксеновой

Николай Расторгуев: как он основал группу «Любэ» и что с ним сегодня

Чем известна Виктория Боня: биография и личная жизнь блогера-миллионника

Биография Анастасии Ивлеевой: от юмористического блога до «голой» вечеринки

Юлия Тимошенко — «железная леди» Украины. Что с ней сейчас?