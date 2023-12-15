Социальная сеть «ВКонтакте» подвела видеоитоги года Время просмотров роликов в «VK Видео» выросло на 35% за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела видеоитоги года. Общее время просмотров роликов на платформе «VK Видео» с начала 2023 года выросло на 35%. Дольше всего видеоконтент смотрят пользователи приложения для Smart TV. В среднем на это у них уходит по 125 минут в день. В сентябре 2023 года пользователям также стало доступно отдельное мобильное приложение «VK Видео». Его месячная аудитория в России достигла 67,9 млн человек.

За этот год была расширена библиотека эксклюзивного контента. К проекту присоединилось более 200 популярных блогеров. Среди них в том числе Влад А4, Анастасия Ивлеева, Ида Галич, Кукояки и Азамат Мусагалиев. Эксклюзивно на платформе вышли шоу «Кстати», «Орел и Орел», «Внутри Лапенко». Самым популярным видео стал выпуск шоу «Что было дальше?» с Гуфом и Стасом Ярушиным. Ролик собрал более 330 тысяч лайков и комментариев.

Кроме того, пользователи стали чаще смотреть контент в «VK Клипах». Среднесуточное число просмотров достигло 950 млн, ежедневно ролики открывают 30 млн пользователей. В ноябре 2022 года время просмотра было меньше в два раза. Количество активных авторов за этот период выросло на 57%, а число опубликованных видео увеличилось на 73%.

Певица INSTASAMKA ранее была названа артисткой года по версии платформы «VK Музыка». В совокупности ее треки включали более 600 млн раз. Исполнительница также победила в номинации «Трек года» с песней «За деньги да», которая набрала 140 млн прослушиваний.