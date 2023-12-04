INSTASAMKA названа артисткой года по версии «VK Музыки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица INSTASAMKA названа артисткой года по версии платформы «VK Музыка». В совокупности ее треки включали более 600 млн раз. Исполнительница также победила в номинации «Трек года» с песней «За деньги да», которая набрала 140 млн прослушиваний. Кроме того, артистом года второй год подряд становится рэпер MACAN. В 2023 году он выпустил новый альбом «12», который эксклюзивно вышел на платформе. Его треки суммарно набрали более 1 млрд прослушиваний.

Группой года стал осетинский дуэт Miyagi & Эндшпиль, обошедший другие коллективы по количеству стримов. В номинации «Фит года» победили Кравц & Гио Пика, выпустившие композицию «Где прошла ты», которая стала одним из главных треков года и набрал более 120 млн прослушиваний.

В этом году платформа запустила новую номинацию «Камбэк года». Ее победителем стала группа «Каспийский груз», впервые за пять лет представившая демо-альбом «Осторожно, окрашено». Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик уточнил, что также был составлен итоговый плейлист года из 30 самых популярных треков.

Здесь нашлось место всем призерам наших основных номинаций, что логично и подтверждает их справедливость. Очевидными рекордсменами по присутствию в топ-30 оказались артист и артистка года — MACAN и INSTASAMKA, — рассказал Мудрик.

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