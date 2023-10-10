Артемий Лебедев стал новым директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артемий Лебедев

Российский дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте пресс-службы соцсети. Сам Лебедев лаконично отреагировал на свое назначение, сказав только одно слово: «Кайф».

Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети, — указала пресс-служба.

Ранее «ВКонтакте» раскрыла программу фестиваля «Фандом Фест», которая проводится для фанатов k-pop, комиксов, сериалов, а также геймеров и косплееров. Мероприятие стартовало 10 октября в Москве и продлится три дня. За это время пройдет конкурс косплея на разные тематики и соревнование K-pop Cover Dance Champ, в котором смогут принять участие десять команд, прошедших предварительный онлайн-отбор. Общий призовой фонд превышает 1 млн рублей.

Ведущими площадки выбраны Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тема Пименов и Дмитрий Чеботарев. На главной сцене выступят популярные кавер-танцоры Саша Богомягкова, Дэн Кан, Максим Бон, косплееры Nika Lockhart, Aliza Cosplay и команда ByGreenOrg. Кроме того, фестиваль посетят артисты Большого театра Анита Пудикова и Денис Медведев, с которых рисовали героев для игры Atomic Heart.