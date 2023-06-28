Отар Кушанашвили: как сложилась жизнь телеведущего и сколько у него детей Расскажем о биографии и личной жизни ведущего и чем он занимается сейчас

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Личная жизнь Кушанашвили

Биография и личная жизнь Кушанашвили привлекли пристальное внимание телезрителей сразу после того, как вышла программа «Акулы пера». Молодой журналист задавал гостям шоу провокационные вопросы и любил обсудить с ними щекотливые темы. Одни восхищались Отаром, другие ругали, но равнодушных не было. В нашем материале подробно расскажем о биографии телеведущего Кушанашвили, его личной жизни и детях.

Кушанашвили: биография до появления на телевидении

Отар Кушанашвили родился в городе Кутаиси Грузинской ССР 22 июня 1970 года в многодетной семье простых рабочих, тракториста и кастелянши. Родители Отара принадлежали к этнической группе кистинцев, мусульманского народа, живущего на территории Грузии. С самого детства Кушанашвили мечтал стать журналистом: мальчик много читал и любил высказывать свое мнение по любому поводу.

Первые публикации Отара были напечатаны в газете «Кутаисская правда». Окончив школу, он поступил в Тбилисский университет на факультет журналистики, откуда в скором времени был отчислен за плохое поведение. Его призвали в армию, а после демобилизации он сразу поехал в столицу СССР — Москву. Журналист Юрий Щекочихин решил помочь Отару, помог ему поселиться в коммуналке, и обеспечил финансами на первое время.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Биография Кушанашвили

Отар Кушанашвили не сразу попал на телевидение: сначала он мыл полы на вокзале, а по ночам охранял школу. Бывший студент отправил резюме в три десятка издательств, но только один редактор, Евгений Додолев, дал ему шанс и взял на работу корреспондентом в издание «Новый взгляд». Чтобы остаться на этом месте, Отар быстро выучил грамматику русского языка, с которой у него были проблемы. Спустя всего шесть месяцев журналист получил премии за отличные интервью с Верой Глаголевой и Виктором Мережко.

Где Кушанашвили работал телеведущим

В 1995 году Отар Кушанашвили познакомился с руководителем канала ТВ-6 и стал ведущим программы о шоу-бизнесе «Акулы пера». Многим зрителям запомнились его высказывания о Валерии Леонтьеве и о таланте Сергея Лазарева. Рейтинги передачи выросли вдвое.

В 1997 году Отар начал вести «Обоzzz-шоу», помимо этого, он работал на каналах ТВ-6 и СТС, а также на радио «Европа Плюс». В качестве колумниста Кушанашвили сотрудничал с газетами «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда».

Телеведущий участвовал в викторинах, кулинарных шоу и даже снимался в кино. Кушанашвили сыграл одну из ролей в сериалах «Клуб», «Каменская», «33 квадратных метра» и многих других. С 2013 года Отар ведет авторскую программу «Каково?!», которая сначала выходила на телевидении, а затем «переехала» на YouTube, где Отар Кушанашвили выпускает ее по сей день.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Фото Кушанашвили

Дети и жены Кушанашвили

По словам самого телеведущего, он был официально женат только один раз. Несмотря на это, у Отара девять детей от разных женщин: три девочки и шесть мальчиков. Первая дочь, Дарья родилась у него от журналистки Натальи Мельник в 1996 году.

В 1997 году Отар стал отцом близнецов Георгия и Николоса, которых ему родила Ольга Курочкина, дочь украинского депутата. Но они расстались из-за трудных отношений журналиста с тестем.

В конце 90-х у Отара был бурный роман с поклонницей Еленой Ростовцевой, которая родила ему дочь Арину.

Единственной официальной супругой телеведущего стала юрист Мария Якимова. Она родила ему сына, которого назвали Федором. Пара прожила пять лет и развелась по инициативе жены. Отар сложно переживал разрыв и начал злоупотреблять алкоголем. «Я оставил все! Расставшись с женщиной по имени Мария, я был настолько опустошен, что со мной присутствовал мой призрак, у которого я спрашивал: „Что же не так сделал?“ Я едва выжил после развода», — рассказывал Отар в шоу «Каково?!».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Личная жизнь Кушанашвили

В 2009-м Кушанашвили познакомился с банковским юристом Ириной, от отношений с которой у него родилась дочь Элина. По словам шоумена, в тот период жизни он пил много алкоголя, употреблял наркотики, принимал транквилизаторы и однажды даже ударил избранницу. Ирина не стала терпеть такое отношение к себе и ушла от него.

В 2011 году Кушанашвили встретил девушку по имени Алена, которая родила ему сына Мамуку. Однако журналист не смог прожить с ней долго.

От блогера Ольги Фроловой у него родились два сына. По последним данным, Отар по-прежнему состоит с ней в незарегистрированных отношениях.

Кушанашвили сейчас: чем занимается шоумен

Помимо создания шоу на YouTube, Отар активно пишет книги, снимается в кино и сериалах. Шоумен также активно участвует в ток-шоу в качестве приглашенного гостя. К примеру, он дал интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого назвал образцом журналистики 90-х.

Неоднократно ведущий попадал в громкие скандалы. Например, на передаче Андрея Малахова, которая была посвящена Евровидению, он от волнения начал нецензурно выражаться, чем неприятно удивил собравшихся. На матче Россия — Португалия Отар был не согласен с рефери и выбежал на поле. Это привело к штрафу и дисквалификации нашей сборной.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кушанашвили сейчас

Одно время он обвинял Аллу Пугачеву в покушении: якобы она подослала к нему бандитов, возмущенная резкими высказываниями в свой адрес. Отар во всеуслышание заявил, что за всю карьеру Примадонна не спела ни одной талантливой композиции. Тогда дело едва не дошло до суда.

Недавно шоумен сильно похудел: он сбросил 14 килограммов, достигнув отметки 78 на весах при росте 173 сантиметра. По фото Кушанашвили эти изменения заметны.

Несмотря на бурную молодость, шоумен полностью отказался от алкоголя и запрещенных веществ. Как говорил Отар, это произошло после инцидента в 2019-м, когда он едва не умер на глазах у собственных детей.

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