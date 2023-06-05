Как взлетела и куда пропала Бритни Спирс в 2023 году Узнаем, что сообщают о Бритни Спирс последние новости

Фото: Dave Starbuc/imago-images.de/Global Look Press

Бритни Спирс

Бритни Спирс стала известной в 1998 году после выпуска композиции «Baby, One More Time». Поклонники поп-музыки до сих пор следят за жизнью певицы. Недавно в Сети появилась информация о том, Бритни Спирс мертва. Что же произошло в действительности?

Восход звезды Бритни Спирс

Бритни начала петь еще в детстве. Девочка была одной из участниц хора баптистской церкви в Кентвуде. Ее мать, Линн Спирс, отправляла девочку на различные конкурсы штата для молодых исполнителей. Когда Бритни прошла все, родители отвезли ее в Атланту для участия в отборочном туре на популярное шоу «Клуб Микки Мауса».

Продюсеры телепроекта пришли в восторг от вокальных и танцевальных данных Бритни. Но ей было всего 8 лет — в таком возрасте не брали в проект. И все-таки для юной Бритни Спирс новости от продюсеров стали хорошими — ее приняли в команду участников. Именно здесь судьба свела будущую звезду с Джастином Тимберлейком, он стал ее первой любовью.

С этого дня в жизни Бритни Спирс всё разделилось на «до» и «после». В течение нескольких лет юная звезда посещала школу актерского мастерства. Бритни играла в спектаклях, училась эффектно держаться на сцене, правильно двигаться и использовать свой голос.

Фото: Dave Starbuc/imago-images.de/Global Look Press Бритни Спирс

Первые успехи и провалы Бритни Спирс

В 1994 году популярное телевизионное шоу «Клуб Микки Мауса» закрылось и девочке пришлось возвращаться на родину. Линн Спирс попыталась устроить дочь вокалисткой в группу «The Innosense». Однако сопродюсер группы Лу Перлман увидел в Бритни задатки поп-звезды и предложил записать пробный альбом. На прослушивании в музыкальной студии Jive Records юная солистка произвела впечатление. Тогда ей предложили поработать с продюсером Максом Мартином, который когда-то сделал популярными группу Backstreet Boys.

Бритни мечтала исполнять песни под гитару, но продюсеры решили сделать из нее кумира подростков. Несколько месяцев Спирс работала в Швеции над дебютным альбомом, и в начале 1999 года она выпустила диск «Baby One More Time».

На следующий день Бритни Спирс ожидали невероятные новости: она стала известна всей планете. Трек «Baby One More Time» занял верхние строчки чартов, а альбом приобрел статус мультиплатинового на всех континентах.

Фото: Hoogerhuis/WireImage.com/Global Look Pres Бритни Спирс последние новости

В этом же году Бритни поехала с сольным туром по Соединенным Штатам Америки. В следующем она выпустила второй альбом «Oops! I did it again» — одноименная песня из него опять стала хитом. 8 миллионов копий альбома раскупили почти за 12 месяцев. Звезда поехала в турне по всему миру, затем была номинирована на «Grammy» и получила премию «Billboards Music Awards».

Бритни Спирс быстро завоевала титул кумира подростков. Публика ждала новых клипов, покупала сувениры и другую продукцию с изображением юной певицы. Исполнительница представила свою книгу «Heart to Heart», где рассказала, как пришла к славе. Помимо этого, звезда занималась благотворительностью, снималась в рекламных роликах, например, сотрудничала с компанией «Pepsi Co».

Спустя полтора года певица выпустила третий альбом «Britney», где некоторые песни были написаны ею лично. Однако он оказался не таким популярным, как предыдущие: лишь 4 миллиона дисков были проданы. Затем Бритни Спирс снялась в фильме «Перекрестки», за который получила две «Золотые малины». Эта премия вручается «худшим» актрисам.

Бритни Спирс: любовь навсегда

В 2002 году Спирс рассталась с Джастином Тимберлейком, с которым они были вместе почти 10 лет. Официально она заявила, что у них с молодым человеком разошлись жизненные пути. Девушка тяжело переживала разрыв, и в СМИ неоднократно публиковались сообщения о ее странном поведении. Однако на карьере Бритни это почти не отразилось — в конце 2002 года был выпущен ее четвертый альбом «In The Zone», который прочно занял первые места хит-парадов. Критики высказали мнение, что Бритни распрощалась с имиджем кумира подростков и может претендовать на титул королевы мирового попа.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Бритни Спирс сейчас

Но следующее событие повлияло на ее репутацию: на вечеринке в Лас-Вегасе певица вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Через двое суток молодожены развелись. Следующим неприятным событием стала травма ноги во время работы над клипом «Outrageous», из-за которой артистка на некоторое время потеряла возможность свободно передвигаться. Предполагается, что тогда и начался роман Бритни с Кевином Федерлайном, танцором из шоу певицы. Мужчина был женат, но развелся. И уже осенью 2004 года Бритни Спирс стала его супругой. Певица перестала выезжать на гастроли, а вместо новых песен публике был представлен сборник ремиксов. Кроме того, молодожены запустили совместный проект — реалити-шоу, рассказав свою историю знакомства и любви.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Бритни Спирс биография

В 2005 году у пары родился первенец — Шон Престон. Через год второй сын — Джейден Джеймс. Беременность и роды подорвали здоровье певицы, в том числе, психологическое. Окружающие не раз критиковали Бритни за то, что она якобы плохо исполняет материнские обязанности. Позже звездой заинтересовалась опека.

В это же время брак певицы начал рушиться. В одном из интервью Бритни рассказала, что репортеры, пристально следившие за ее семьей, все испортили. В итоге в конце 2006 года певица подала на развод. После судебного заседание было вынесено решение оставить сыновей с отцом.

Скандальная «деятельность» Бритни Спирс

После развода Бритни часто стали замечать на светских мероприятиях в нетрезвом виде. А в 2007 году звезда попала в наркологическую клинику. Это стало дополнительным аргументом в руках ее экс-супруга, который тогда добивался в суде решения о запрете Бритни видеться с сыновьями.

Новая песня певицы «Gimme More» стала очередным провалом. Но на этом для Бритни Спирс неудачи не закончились. Ее пятый альбом «Blackout» оказался слабым не только по мнению прессы, но и согласно версии фанатов. Девушку все чаще видели в нетрезвом виде в общественных местах. Полиция не раз видела Бритни за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Спирс перестала уделять внимание внешности, располнела. В один из дней она напала на следящих за ней репортеров. Ларри Рудольф, менеджер, который работал с ней с 1999 года, ушел от певицы после всех этих событий.

В 2008 году, в день, когда Бритни проводила, согласно графику, время с сыновьями, к ней в дом явились представители опеки. Ее застали в состоянии алкогольного опьянения. После чего суд запретил ей общаться с детьми. Одновременно Бритни признали недееспособной и отправили в психиатрическую клинику, опекуном был назначен Джеймс Спирс, ее отец.

Фото: Wiese/face to face/Global Look Press Бритни Спирс 2023

Свобода для Бритни Спирс

В последующие годы отец распоряжался финансами певицы, контролировал ее личную жизнь, кроме того, Джеймс Спирс не позволял дочери отлынивать от работы, однако всю прибыль забирал себе. Она начала проходить терапию, у нее завязался роман с Джейсоном Трэвиком, ее агентом, затем вышел клип, созданный вместе с Мадонной, в 2008 году публике был представлен диск «Circus», получивший достойные оценки в СМИ и среди фанатов. Затем вышел новый альбом «Femme Fatale», и спустя год Бритни был удостоена награды MTV Video Music Awards.

В 2012 году она стала одним из членов жюри на шоу талантов «Фактор Х». В 2013-м состоялись релизы ее новых композиций. Бритни Спирс закончила отношения с Джейсоном Трэвиком, затем некоторое время ее бойфрендом был Дэвид Лукадо, потом Чарли Эберсон, после него Гарри Монтон. Однако все эти отношения не принесли ей счастья. Отец контролировал всю жизнь Бритни. Причем, это так беспокоило поклонников, что во многих странах мира возникло движение в поддержку свободы девушки от опеки.

Эта ситуация разрешилась лишь в 2021 году, когда суд снял опекунство над Бритни Спирс.

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press Бритни Спирс мертва

Личная жизнь Бритни Спирс сейчас

В ноябре 2016 у певицы начался роман с бодибилдером Сэмом Асгари. Молодой человек поддержал Бритни в тот трудный период, когда в 2019 году она была вынуждена вновь обратиться за помощью к психиатрам. Он был рядом с Бритни в ходе судебного процесса, благодаря которому ей удалось добиться разрешения проводить с детьми столько же времени, сколько их отец. Асгари был рядом и тогда, когда судья из-за грубого обращения с внуками Джеймса Спирса, сократил время, которое Бритни могла проводить с сыновьями.

Год назад Спирс стала супругой Сэма Асгари. В браке они пережили вместе потерю неродившегося ребенка.

Певица занялась спортом и избавилась от лишнего веса. Однако, несмотря на любящего мужа, в семейной жизни Бритни Спирс сейчас не все гладко: в начале текущего года произошел неприятный инцидент в ресторане, где супруги ужинали. По версии очевидцев, певица устроила скандал. Затем в марте 2023 года Бритни Спирс решила отдохнуть от супруга и улетела в отпуск одна, причем поклонники видели ее в компании с другими мужчинами на курорте. Однако в мае Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе записали видеоролик, который позволил поклонникам певицы понять, что супруги по-прежнему счастливы вместе. Спустя некоторое время соседи звезд были вынуждены вызвать полицию из-за скандала Сэма и Бритни. При этом слухи о разводе пары по-прежнему остаются только слухами.

Фото: Faye Sadou/imago-images/Global Look Press Бритни Спирс: последние новости

Жива ли Бритни Спирс: фото-доказательства

Некоторое время назад фанаты певицы были взволнованы слухами о том, что Бритни Спирс мертва. Поводом к стало короткое видео в социальном аккаунте звезды, где на одном из кадров кажется, что в ролике снялась другая девушка, а лицо Бритни наложено с помощью технологии дипфейка. Впрочем, этому вполне можно найти объяснение: вероятнее всего, свои аккаунты в соцсетях Бритни ведет не сама, и в определенный момент возникла необходимость снять видео, в котором певица принять участие не смогла. И тогда авторы аккаунта нашли выход, наложив маску с лицом Бритни Спирс на актрису.

Стоит добавить, что слухи о том, что Бритни Спирс умерла появлялись и ранее. Так, сторонники «теории заговора» утверждают, что девушки не стало еще в 2009 году, а ее соцсети вели мошенники. Однако доказательств этой теории нет.

В соцсетях Бритни регулярно появляются посты с ее фото и видео, а тот факт, что она жива и продолжает заниматься творчеством, доказывают ее последние успехи.

Фото: face to face/Global Look Press Бритни Спирс умерла

Бритни Спирс: последние новости

В конце лета 2022 года артистка вместе с Элтоном Джоном создала римейк сингла «Tiny Dancer» 1972 года. Помимо этого, Бритни Спирс ведет работу над своими мемуарами, контракт на издание которых она заключила с издательством Simon & Schuster. В конце мая стало известно, что Бритни вновь общается со своей матерью Линн Спирс. Кроме того, певица ведет переговоры с Кевином Федерлайном, чтобы сохранить право видеть сыновей.

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