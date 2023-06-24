Лия Ахеджакова: от актрисы ТЮЗа до народной артистки Расскажем о жизни актрисы и последние новости о ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

9 июля 1938 года в советском городе Днепропетровске родилась будущая заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Ее национальность до сих пор вызывает споры: сама она называет себя адыгейкой в память о любимом отчиме Меджиде Салеховиче. Но в богемной среде одно время ходили слухи, что ее биологическим отцом был еврей, рабочий сцены. Мать Юлия Александровна до замужества жила на территории Украинской ССР.

Родители актрисы Лии Ахеджаковой поженились в Красноярске, куда Майкопский драмтеатр был эвакуирован во время Второй мировой войны. Меджид был главным режиссером театра, а Юлия — актрисой. Выросшая в творческой среде Лия не мыслила себя без театра. Но отчим захотел, чтобы ее специальность была более практичной.

Лия Ахеджакова: биография в театре и кино

Провалив экзамен на журфак МГУ, Лия Ахеджакова по совету приемного отца поступила в Институт цветных металлов. Она не отучилась даже двух курсов и всегда считала это время потраченным зря. Отчислившись, Ахеджакова тут же решила поступать в ГИТИС и прошла отбор. Учась на последних курсах, актриса уже была занята в спектаклях Московского ТЮЗа. Миниатюрная девушка с высоким голосом чаще всего играла мальчишек-пионеров и различных зверей. В одно время она даже выступала в роли избушки на курьих ножках.

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В 1977 году актрису пригласили в «Современник», где Лия Ахеджакова сыграла в десятках спектаклей абсолютно разных жанров. Больше всего зрители оценили постановку «Квартира Коломбины», где она исполнила сразу четыре ключевые роли. Но настоящая всесоюзная слава обрушилась на нее благодаря кинематографу. За свою карьеру Ахеджакова была героиней или актером озвучки в более чем 80 лентах, почти три десятка раз исполняла основные роли. Ключевыми в фильмографии актрисы стали следующие фильмы:

«Ирония судьбы, или С легким паром!»;

«Служебный роман»;

«Гараж»;

Фото: РИА Новости Лия Ахеджакова: биография

«Москва слезам не верит»;

«Небеса обетованные»;

«О бедном гусаре замолвите слово».

В современных российских кинолентах актриса появлялась реже, отдавая предпочтение сцене. Она снялась в таких известных фильмах, как «Старые клячи», «Изображая жертву», «Любовь-морковь 3», «Лето» и других.

Личная жизнь Лии Ахеджаковой

Впервые Лия Ахеджакова решила узаконить отношения, еще будучи артисткой ТЮЗа. Ее избранником стал артист того же театра Валерий Носик. Темперамент у молодых супругов был совершенно разный: муж любил шумные компании, а Ахеджакова — уютные домашние вечера. В итоге это привело к разрыву. Валерий увлекся другой женщиной, и актриса подала на развод. Молодые люди жили в квартире, которую Лие подарил приемный отец, но гордая девушка не стала затевать тяжбу с бывшим возлюбленным и оставила ему имущество. При этом Меджид Салехович просил ее разделить жилплощадь.

Вторым супругом артистки был Борис Кочейшвили. Творческий человек, художник и поэт, он не мог похвастаться высокими заработками. Семью обеспечивала в основном Лия. Когда муж встал на ноги, их отношения испортились. Ахеджакова вновь собрала вещи и переехала к приемному отцу. Актриса решила, что больше не станет искать отношений, и посвятила себя уходу за практически потерявшим зрение отчимом.

Но в 2001 году состоялась судьбоносная встреча с фотографом Владимиром Персияновым, который младше ее на два десятка лет. Он сразу влюбился в актрису и начал добиваться взаимности. Спустя время, не обращая внимания на разницу в возрасте, Лия Ахеджакова решилась на третье замужество. Пара уже более 20 лет вместе.

Лия Ахеджакова: новости и последние события

Биографию и национальность Лии Ахеджаковой стали чаще обсуждать в прессе, когда она начала активно обозначать свою гражданскую позицию. Актриса неоднократно участвовала в митингах, где критически высказывалась о действиях нынешней власти. Она открыто выступала против «закона Димы Яковлева», называя его подлым и людоедским.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС Лия Ахеджакова: новости

В 2013–2014 годах актриса выходила на оппозиционные мероприятия на Болотную площадь и на «Марш правды». Она открыто критиковала политику властей РФ по воссоединению с Крымом и защищала опальных звезд, признанных иноагентами. В 2015 году в интервью Лия Ахеджакова извинилась перед всеми армянами «за российскую агрессию». В 2022–2023 годах актриса высказывалась против СВО.

Впоследствии Лия Ахеджакова уехала в Израиль и больше не обсуждала свою гражданскую позицию. Поклонники и коллеги, придерживающиеся противоположных политических взглядов, отвернулись от нее. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил артистку в госизмене и требовал лишить ее всех регалий и наград.

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