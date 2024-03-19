«Дедуль, ты что, совсем?»: Кушанашвили обратился к ставшему отцом Петросяну Кушанашвили высмеял ставшего отцом Петросяна

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Юморист Евгений Петросян, вероятно, очень удивился новости о беременности своей 35-летней супруги Татьяны Брухуновой, предположил телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «КАКОВО?!». По его словам, 78-летний артист в силу своего преклонного возраста уже давно забыл, как происходит зачатие.

Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается, — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: «Вот я рожаю ребенка». Как? Танечка отвечает: «Вот как...» Дедуль, ты что, совсем? — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Кушанашвили также высмеял супругу Петросяна, которая утверждает, что не живет напоказ. Телеведущий обратил внимание, что Брухунова регулярно выкладывает в соцсети снимки и детально рассказывает о своей жизни и времяпрепровождении.

Она каждый день идет куда-то в нелепых платках, чепчиках: вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он в кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито! — заявил Кушанашвили.

Евгений Петросян ранее подтвердил информацию о рождении дочери, при этом отказавшись назвать ее имя. Артист также рассказал, что они с супругой Татьяной Брухуновой не обращались к услугам суррогатной матери.