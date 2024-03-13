Петросян подтвердил рождение дочери, но не стал называть ее имя

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Артист Евгений Петросян подтвердил рождение дочери, при этом отказавшись назвать ее имя, сообщает KP.RU. Артист также рассказал, что они с супругой Татьяной Брухуновой не обращались к услугам суррогатной матери.

Я не вправе вам говорить имя, это надо у Татьяны спрашивать, — заявил 78-летний артист изданию.

При этом юморист назвал неправдой предположения, что для рождения ребенка они с супругой использовали услуги суррогатной матери. Петросян призвал «не наговаривать» в этом вопросе.

Издание отмечает, что 13 марта жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отмечает 35-летие, а их сыну Вагану исполнилось четыре года. В связи с этим супруга артиста опубликовала в соцсетях семейный снимок с мужем, сыном и еще одним ребенком, которого она держит на руках.

Судя по фото, дочери Петросяна и Брухуновой всего несколько месяцев. Подписчики поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью. Юморист и его молодая помощница поженились в 2019 году, а в 2020 году у пары родился первенец.

В конце февраля Евгений Петросян опубликовал в соцсетях обращение и рассказал о травме, из-за которой попал в больницу. По словам юмориста, он сломал руку, поскользнувшись на улице. После этого ему провели операцию. Петросян появился на видео в повязке, поддерживающей правую руку, и сообщил, что она заживает.