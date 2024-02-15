Стало известно о переводе Петросяна в реанимацию Mash: Петросян попал в реанимацию после операции на руке

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Telegram-канал Mash сообщает, что юмористу Евгению Петросяну провели операцию на руке после перелома предплечья со смещением. По данным источников канала, после операции он попал в реанимацию. В публикации отмечается, что юморист какое-то время будет оставаться под присмотром врачей, после чего его планируют перевести в обычную палату.

Собеседники Telegram-канала утверждают, что артисту установили титановые пластины методом остеосинтеза, в рамках которого перелом соединяется фиксирующей конструкцией. В публикации отмечается, что Петросяна ожидает период реабилитации после перевода в обычную палату. Представители артиста пока никак не прокомментировали данную информацию.

Сатирик Георгий Териков ранее подтвердил слухи о госпитализации юмориста. По его словам, Петросян поскользнулся и упал, получив перелом со смещением. Предполагается, что это произошло во время променада на Лесной улице в центре Москвы. При этом Териков подчеркнул, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает, ему была назначена «несерьезная» операция.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Утверждалось, что он попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Позднее стало известно, что врачи заподозрили у него онкологическое заболевание. Данная информация пока не подтвердилась.