«Вывезли в лес»: Кушанашвили рассказал о разборках с Ветлицкой Кушанашвили рассказал, как бандиты Ветлицкой приставили ему пистолет к виску

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Российский журналист Отар Кушанашвили в эфире YouTube-шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Вопрос ребром» рассказал, что хотел уйти из профессии в 90-х после скандала с певицей Натальей Ветлицкой. По его словам, представители артистки вывезли его в лес и приставили к виску пистолет после того, как он раскритиковал ее песню в скандальном телешоу «Акулы пера». Кушанашвили признался, что сильно испугался, потому что на тот момент у него было трое детей.

В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Разве я назвал имя «Наталья Ветлицкая»? И приставили пистолет с виску. Я испугался. Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот... А я в этих «Акулах пера» произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня, — пояснил Кушанашвили.

Он подчеркнул, что хотел бросить журналистику, но затем решил остаться и продолжить хулиганить, «пока живой». Кушанашвили добавил, что своим примером хочет напоминать людям, каким должен быть настоящий журналист.

Ранее Кушанашвили с иронией высказался о внешности российских певиц Надежды Бабкиной и Маши Распутиной, увлекающихся пластической хирургией. По его словам, после того как он увидел звезд без макияжа, ему «ничего не страшно».

До этого Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого дураком. Он подчеркнул, что, когда в его жизни случались инциденты, подобные тому, что произошел с Кологривым в баре Новосибирска, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.