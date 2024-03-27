«Как свинья»: Кушанашвили прошелся по Кологривому после скандала Отар Кушанашвили сравнил Никиту Кологривого со свиньей

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого дураком после скандала в одном из баров Новосибирска. Об этом он заявил в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Каково?!»

Он подчеркнул, что когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: «Извините, вел себя как свинья», — воскликнул Кушанашвили.

Телеведущий выразил надежду на то, что молодой человек действительно исправится, в противном случае его оставят и друзья, и зрители. Он также добавил, что не видит у Кологривого особого актерского таланта.

Все, что я видел в исполнении Никиты — это мой кот Фенька, который выпрашивает еду по утрам. Вот такой уровень, — произнес Кушанашвили.

Кологривый отбывает семь суток ареста за то, что устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает и семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. Если после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, то на прошедшем суде он жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.

Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. Он отметил, что Панин был уверен, что все выходки окажутся для него безнаказанными.