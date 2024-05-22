«Мне ничего не страшно»: Кушанашвили о внешности Распутиной и Бабкиной Кушанашвили раскритиковал внешность Бабкиной и Распутиной

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в эфире YouTube-шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Вопрос ребром» с иронией высказался о внешности российских певиц Надежды Бабкиной и Маши Распутиной, увлекающихся пластической хирургией. По его словам, после того как он увидел звезд без макияжа, ему «ничего не страшно».

Я только про живых кричу плохо. Представьте Надежду Бабкину до 77-й пластической операции, а я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно! — сказал ведущий.

Ранее Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого дураком в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Каково?!». Он подчеркнул, что, когда в его жизни случались инциденты, подобные тому, что произошел с Кологривым в баре Новосибирска, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

До этого Кушанашвили заявил, что юморист Евгений Петросян, вероятно, очень удивился новости о беременности своей 35-летней супруги Татьяны Брухуновой. По его словам, 78-летний артист в силу своего преклонного возраста уже давно забыл, как происходит зачатие.