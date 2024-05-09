«Жизнь прошла незаметно»: Кушанашвили о завершившем карьеру Губине Отар Кушанашвили: жизнь Андрея Губина прошла незаметно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Жизнь российского певца Андрея Губина, которому недавно исполнилось 50 лет, прошла незаметно, заявил ведущий Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале «Каково?!». По его словам, артист, несмотря на свою несговорчивость и неуживчивость с другими, очень талантлив и обаятелен. Журналист признался, что любит Губина как музыканта и ждет его возращения на сцену.

Ему 50 лет, как-то незаметно прошла жизнь. А я помню, когда мы ездили на гастроли, чувствовалось, что он сложный, при этом не инфузория-туфелька. Андрей из обеспеченной семьи, у него другое воспитание, полярное по отношению к моему, он несговорчивый, неуживчивый, но очень-очень обаятельный паренек, — сказал Кушанашвили.

Андрей Губин недавно сообщил, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. Певец отметил, что пока не знает, кому отдать свои композиции. Он также признался, что не следит за современным шоу-бизнесом.

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя решение Губина завершить карьеру, предположил, что оно связано с проблемами со здоровьем. По его словам, певец сегодня выглядит лучше, чем раньше, но так и не смог полностью оправиться от многолетнего заболевания.