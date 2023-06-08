Биография Виктора Цоя: кочегар, актер, фронтмен Жизнь, музыкальная карьера и причина смерти Виктора Цоя

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

Биография Виктора Цоя

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. Свою экзотическую для Северной столицы внешность он унаследовал от деда, этнического корейца, эмигрировавшего в Казахстан. С детства маленький Витя тяготел к творчеству: рисованию и музыке, и пронес это через всю свою жизнь. Одно время он учился на резчика по дереву, а на пике музыкальной карьеры начал сниматься в фильмах. Виктор Цой оставил после себя наследие, которое стало частью русской рок-культуры.

Виктор Цой: биография и причина смерти певца

Еще в детстве родители Виктора Цоя, Роберт и Валентина, разглядели в нем творческий потенциал: мальчик обожал рисовать и сходу отстукивал ритм любой мелодии на коленке. Мать будущей звезды, работавшая учителем физкультуры в школе, заметила в ребенке эти способности и всячески развивала их. Сначала Витю отдали в художественную школу. Через некоторое время преподаватели начали жаловаться, что мальчик рисует только тогда, когда у него есть настроение, а советское образование таких вольностей не допускало. Поэтому «художку» Виктор бросил.

Когда Цой был пятиклассником, родители, всегда поощрявшие творческие стремления ребенка, подарили ему первый инструмент — гитару. Виктор так сильно хотел заниматься музыкой, что сам научился играть по чьей-то тетради-самоучителю. Позже его мать рассказывала, что ей как учителю было интересно наблюдать за развитием творческих людей. По этой причине она делала все, чтобы раскрыть талант сына.

Еще в школе Цой попал в состав музыкальной команды под названием «Палата № 6». Там он играл на басу. По воспоминаниям друзей, тогда Цой еще не очень хорошо владел инструментом, поэтому ему и достался самый «несложный», по их мнению.

После девятого класса Цой поступил в училище по специальности «художник-оформитель». Рисовать агитплакаты юноше не понравилось, вскоре его исключили за неуспеваемость. Тогда Цой стал учиться в вечерней школе и работать на заводе, но это не могло удовлетворить его творческих амбиций. Не желая расставаться с прикладным искусством, он поступил в реставрационный лицей на резчика по дереву. Цой освоил эту профессию и даже какое-то время трудился в мастерской. В лицее он научился изготавливать фигурки нэцкэ, и это осталось его хобби до конца жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Краткая биография Виктора Цоя

Музыка занимала все мысли и свободное время Цоя. В 1981 году он с друзьями создал группу «Гарин и гиперболоиды». Ребята регулярно катались на подпольные выступления в Москву «на собаках», то есть на нескольких электричках с пересадками. В одном из поездов состоялась встреча Цоя и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), тогда уже популярного участника Ленинградского рок-клуба. Виктор исполнил для него песню «Мои друзья», после чего БГ решил помочь талантливому молодому человеку. Позже Гребенщиков говорил, что при прослушивании испытал «дрожь первооткрывателя».

Гребенщиков очень плотно помогал коллективу, который к тому моменту уже назывался «Кино». В создании первой пластинки «45» принимали участие несколько музыкантов «Аквариума». Ничего мистического в названии пластинки нет — это просто общая длительность всех песен в минутах. Сборник был хорошо принят публикой, и команда продолжила писать песни.

Тогда в СССР существовал закон «О тунеядстве», согласно которому нужно было трудоустроиться хоть где-нибудь. По этой причине музыканты старались найти себе несложную работу, отнимающую минимум времени. Поначалу Цой устроился в баню, где около часа в день по вечерам мыл помещения. Но такой график ему не подходил, и он перешел в котельную, где работали ленинградские музыканты. Кочегарка, где работал Цой, стала репетиционной базой, где создавались новые песни.

В 1983 году во время записи альбома коллектив прервал свою деятельность на несколько месяцев. Цой инсценировал попытку самоубийства, чтобы не идти в армию. Его отправили в лечебницу на психиатрическое освидетельствование. Цоя как творческого человека впечатлила атмосфера этого заведения, и вскоре он создал песню «Транквилизатор».

Альбом «Начальник Камчатки» был выпущен в 1984 году. По поводу названия у поклонников снова возникли вопросы, но и здесь объяснение простое: Камчаткой именовали котельную, где были написаны большинство песен. Альбом снова выстрелил, и в том же году группа заняла первое место на Ленинградском рок-фестивале. А через год на том же мероприятии они снова стали золотыми призерами.

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС Виктор Цой: биография и причина смерти

В 1985-1986 годах команда выпустила два альбома: «Это не любовь» и «Ночь». В последний вошли такие культовые композиции, как «Видели ночь» и «Мама Анархия». Поклонники окрестили творчество группы «музыкой подворотен». В копилке музыкантов было немало интригующих песен со скрытым смыслом: «Алюминиевые огурцы», «Звезда по имени Солнце», «Красно-желтые дни» и т.д. Виктор Цой не любил объяснять их суть. Он считал, что каждый должен увидеть в композициях что-то свое.

Слава музыкантов начала расползаться за пределы Союза. Американка Джоана Стингрей привезла в Ленинград компактную записывающую аппаратуру, на которой был создан новый альбом «Кино» — «Группа крови». В 88-м пластинка вышла в свет, а коллектив поехал с гастролями по европейской части СССР, захватив ближнее зарубежье — Данию, Францию и Италию.

Альбом «Звезда по имени Солнце» — первый, созданный на студийной аппаратуре, — вышел уже в следующем году. «Пачка сигарет» стала бессмертным хитом, который до сих пор поют люди нескольких поколений. В июне 1990-го группа выступила с большим концертом в Лужниках, который стал последним в биографии Виктора Цоя. На этом концерте, первый раз после Олимпиады-80, в чаше зажгли Олимпийский огонь.

После такого триумфа Цой вместе с другим участником группы Юрием Каспаряном уехали на дачу в Латвии, чтобы там в тишине работать над новым альбомом. Но несчастный случай помешал им закончить начатое. Позже эти наработки увидели свет под неформальным названием «Черный альбом».

15 августа 1990 года на автотрассе в Прибалтике автомобиль, которым управлял Цой, влетел в пассажирский автобус. Причина его гибели до сих пор вызывает споры у поклонников. Согласно общеизвестной версии, находясь за рулем, он задремал от усталости. По другой версии, Цой отвлекся, меняя кассету в магнитофоне. Некоторые считают, что виновником аварии был водитель автобуса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Личная жизнь Виктора Цоя

Виктор Цой: личная жизнь

Виктор Цой не пользовался успехом у женщин до того, как стал популярным. По рассказам современников, он был скромным и стеснительным. Но потом слава принесла свои плоды: доходило до того, что поклонницы дежурили у его парадной. Однако на личной жизни Виктора Цоя это никак не сказывалось.

Две женщины сыграли ключевую роль в жизни Виктора Цоя: Марианна Родованская и Наталья Разлогова. С первой он встретился благодаря общим друзьям, и уже через полгода отношений пара решила пожениться. В 1985 году у супругов родиля сын Александр — единственный наследник Виктора Цоя. Марианна, ранее далекая от музыки, оставила карьеру и начала сотрудничать с группой «Кино» как ассистент: она решала оргвопросы, готовила костюмы и т.д.

Однако через два года Виктор Цой ушел из семьи. Его второй любовью стала Наталья Разлогова — помощница режиссера на съемках фильма «Асса». С ней он состоял в отношениях до самой смерти, но официально так и не развелся. Для съемок фильма о группе «Кино» Наталья поделилась ранее неизданными записями команды, которые были только у нее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Цой: личная жизнь

Виктор Цой: фильмы и актерская карьера

Первый опыт в киносъемках Цой приобрел во время участия в выпускном проекте Сергея Лысенко в 1986 году. Группа сыграла в ленте «Конец каникул», которая была составлена из четырех видеороликов на их песни. Клипы были связаны одной сюжетной линией. В тот же период в документальном фильме Виктор Цой сыграл самого себя. Это был проект Рашида Нугманова «Йя-Хха», рассказывавший о Ленинградском рок-клубе и его основателях.

Первой серьезной киноработой музыканта стал культовый фильм «Асса». И хотя роль у Цоя была небольшой, в кинокартине звучала песня «Кино» «Хочу перемен!». Виктор Цой не хотел объяснять ее суть, только говорил, что она не имеет отношения к перестройке, которая происходила в те годы. «Музыка не должна быть призывом к разгрому Зимнего дворца. Она предназначена для того, чтобы ее слушали», — говорил музыкант.

Апофеозом актерской карьеры Виктора Цоя стала лента «Игла», которую снял уже знакомый ему Нугманов. Из-за съемок в Казахстане певцу даже пришлось прервать гастрольный тур, но это того стоило. Актерскую игру Цоя высоко оценили и зрители, и критики. Фильм удостоился наград на нескольких фестивалях, а сам Виктор стал актером 1989 года по данным опроса журнала «Советский экран». Всего фильмография певца насчитывает 14 фильмов, в большинстве он сыграл самого себя.

Фото: Global Look Press Виктор Цой: фильмы

Сын Виктора Цоя: где он сейчас

Александр, сын Виктора Цоя, пошел по стопам отца и занялся музыкой. Он унаследовал его творческий потенциал: в разные периоды жизни занимался веб-дизайном, созданием видеоэффектов, оформлением обложек, а также изучал английский язык. После трагической гибели Виктора Цоя Марианна Родованская отсудила авторские права на его песни и передала их сыну.

Александр Цой практически не поддерживает отношений с родственниками отца. Чтобы ему не задавали вопросов о личной жизни Виктора Цоя, он взял псевдоним Александр Молчанов. Тем не менее он хранит память об отце, и даже пытался организовать турне с участием бывших музыкантов группы, где в качестве вокала использовались старые записи Виктора Цоя. Но из-за пандемии этим планам не суждено было сбыться.

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