Пластилин, монеты, канцелярка: дети умирают из-за проглоченных предметов

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Медики настаивают, что проблемы с инородными предметами в организме особенно актуальны для детей в возрасте от одного до трех лет. Хотя есть случаи и с более взрослыми ребятами. Наиболее опасны для малышей магниты, батарейки, острые, химически агрессивные предметы. NEWS.ru собрал несколько кейсов, когда родителям пришлось хоронить детей из-за проглоченных предметов или сильно понервничать, пока ребенка спасают медики.

Иголка

В Махачкале врачи нашли в желудке девятимесячной девочки иглу. Малышка проглотила инородный предмет за неделю до госпитализации, но об этом стало известно только сейчас.

Ребенок поступил в городскую больницу в тяжелом состоянии. Было принято решение о незамедлительном проведении операции. Несмотря на оперативное вмешательство, спасти жизнь девочки не удалось. Родители не заметили, как инородный предмет попал в организм малышки.

Орех

В Архангельской области полуторагодовалый ребенок проглотил грецкий орех и умер. Трагедия произошла в городе Мирном, когда отец наведался с маленьким сыном к своему брату. Взрослые сели на кухне и начали распивать алкогольные напитки, в то время как ребенок взял со стола грецкий орех, убежал с ним в комнату и там проглотил его. Позже мать заметила у ребенка затрудненное дыхание и синие губы. Пара вызвала скорую помощь, медики госпитализировали мальчика. Однако его состояние вскоре ухудшилось, и малыш умер в больнице.

Пластилин

В Тюмени медики достали из горла четырехлетнего мальчика кусок пластилина, который мешал ему есть. Мальчик отказывался от еды на протяжении последних суток и не мог глотать. Обнаружить причину нарушений при рентгене грудной клетки не удалось. Тогда врачи провели эхофагоскопию и обнаружили в горле инородный предмет. Доставать предмет пришлось под наркозом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полтора рубля

В Барнауле в больницу поступил семилетний мальчик, в пищеводе которого нашли три 50-копеечные монеты. При этом ребенок не жаловался на боли и другой дискомфорт. По словам специалистов, фатальных последствий удалось избежать благодаря малому размеру монет. Тем не менее организму был нанесен вред. Пищевод сузился за счет рубца.

Прищепка

В Новосибирске медики спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор. В больницу мальчика доставили, когда он уже синел и задыхался.

Извлечь прищепку пытались эндоскопическими инструментами, но инородное тело впилось в ткани, достать его удалось только с помощью лор-щипцов. В течение недели мальчик находился под медицинским наблюдением, после чего был отправлен восстанавливаться домой.

Магниты

Врачи из Ленинградской области спасли двухлетнего ребенка, который проглотил более ста магнитов. Медики впервые в своей практике столкнулись с таким количеством инородных тел в ЖКТ пациента.

До этого хирурги Тобольской областной больницы извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита от игрушки, которые он проглотил во время игры. По словам специалистов, несколько магнитов соединили между собой органы, из-за чего ребенок почувствовал недомогание. Врачам пришлось сделать рассечение брюшной полости.

Более трагичная история произошла в Норильске, где двухлетняя девочка умерла спустя месяц лечения после того, как проглотила магниты. Мать ребенка рассказала, что дочь 12 марта проглотила магниты, а на следующий день у нее начались боли в животе и рвота. В тот же день она была госпитализирована. 19 марта состояние ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 апреля девочка скончалась.

Гвоздь

В якутском селе Оленек мальчик случайно вдохнул в себя канцелярский гвоздик. Из-за погодных условий ребенка невозможно было доставить в региональное медучреждение, поэтому медики выехали в село и провели операцию в Оленекской центральной районной больнице. Инородный предмет успешно и без осложнений извлекли из левого бронха.

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