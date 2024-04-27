В Барнауле врачи нашли в пищеводе первоклассника полтора рубля Барнаульские хирурги достали из пищевода мальчика три монеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле медики клинической больницы №7 достали из пищевода семилетнего мальчика три монеты, сообщает пресс-служба медучреждения. В организме ребенка они пробыли примерно полгода и не доставляли неудобств.

Так случайно выяснилось, что мальчик проглотил три 50-копеечные монеты, которые уже в пищеводе встали друг за другом. Монеты находились в пищеводе около полугода. Всё это время юный пациент не испытывал боли или трудностей при приеме пищи, — рассказали в больнице

Врачи пояснили, что, несмотря на отсутствие жалоб у ребенка, его организму был нанесен вред. Пищевод сузился за счет рубца. Из-за того, что монеты были небольшими, мальчик избежал фатальных последствий.

Медики напомнили, что более актуальна проблема с инородными предметами в организме для детей в возрасте от одного до трех лет. Наиболее опасны для малышей магниты, батарейки, острые, химически агрессивные предметы.

Ранее в Тюмени медики достали из горла четырехлетнего мальчика кусок пластилина, который мешал ему есть. Мать ребенка отметила, что тот отказывался от еды на протяжении последних суток и не мог глотать. При этом рентген грудной клетки не обнаружил нарушений во внутренних органах. Только при дальнейшем обследовании медики нашли причину недомогания.