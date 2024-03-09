У отказывавшегося есть ребенка обнаружили пластилин в пищеводе Тюменские врачи удалили у четырехлетнего мальчика из горла пластилин

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В Тюмени у четырехлетнего мальчика достали из горло кусок пластилина, который мешал ему есть, передает пресс-служба областной больницы № 2. Мать ребенка отметила, что тот отказывался от еды на протяжении последних суток и не мог глотать. При этом рентген грудной клетки не обнаружил нарушений во внутренних органах. Только при дальнейшем обследовании медики нашли причину недомогания.

Командой врачей была проведена эзофагоскопия. Для качественного проведения процедуры анестезиологи-реаниматологи применили общий наркоз. Нам удалось визуализировать инородное тело на 20 сантиметрах от резцов, который полностью купирует просвет. Оказалось, что маленький пациент во время игры проглотил слишком много пластилина, — рассказал заведующий эндоскопическим отделением ОКБ № 2 Евгений Нелюбов.

Ранее Архангельской области полуторагодовалый ребенок проглотил грецкий орех и умер. Ребенок оказался в гостях с отцом. И пока родитель отвлекся на беседу с другом, ребенок поместил орех в рот. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого врачи детской больницы в Новосибирске спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор. Ребенок поступил к медикам в тяжелом состоянии, он синел и задыхался. Для медиков опыт с извлечением инородного предмета у такого маленького пациента стал первым.