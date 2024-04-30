Отрезали уши и постили свастику: что дети-преступники натворили в апреле

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В ювенальной традиции принято оберегать детей от темы криминала, ссылаясь на их неустоявшуюся психику, но иногда несовершеннолетние сами пополняют своими проступками криминальные сводки. Только за первую половину 2023 года более 6,5 тысячи несовершеннолетних были осуждены по уголовным статьям. NEWS.ru подготовил дайджест из 10 наиболее громких преступлений, совершенных руками несовершеннолетних в апреле.

Ломал пальцы по заданию наркоторговцев

В Ростове-на-Дону задержан 17-летний уроженец Украины, подозреваемый в серии преступлений против местных жителей. В своем Telegram-канале он публиковал видео, на которых избивает молодых людей, унижает их, ломает им пальцы и обливает зеленкой. Судя по контенту, молодой человек работал «спортиком» — избивал наркокурьеров, которые провинились перед «начальством». На одном из роликов подозреваемый заставил закладчика измазать лицо фекалиями и съесть часть экскрементов.

При задержании подросток на камеру извинился перед теми, кто пострадал от его действий.

Пробила матери голову гирей

В селе Елховка Нижегородской области 17-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери. Тело женщины с проломленной головой было обнаружено по месту проживания. Ее приемная дочь занималась гиревым спортом и училась в медколледже. По версии следствия, она ударила мать гирей по голове, после чего попыталась скрыться. Девушку сняли с поезда, на котором она пыталась уехать в другой регион.

Известно, что у матери с дочерью были частые конфликты, пишет NewsNN. Женщина жаловалась, что приемная дочь тратит очень много денег.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Убил бездомного и отрезал ему ухо

В Ростове-на-Дону на Парамоновских складах обнаружили труп бездомного мужчины. Позже выяснилось, что к убийству причастен 16-летний подросток. Несовершеннолетнего заключили под стражу. Он дал признательные показания.

«Фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения на территории Парамоновских складов встретил ранее не знакомого мужчину, ведущего бродяжнический образ жизни, и, используя малозначительный повод, нанес ему множественные удары ножом в жизненно важные органы. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался», — сообщали в СКР.

Aif.ru уточняет, что подросток отрезал убитому ухо и правую кисть. Известно, что убитый — 61-летний уроженец ЛНР.

Угрожал маме из-за домашки

В подмосковном Орехово-Зуево 12-летний подросток угрожал 29-летней матери ножом за то, что она заставляла его делать домашнее задание. Мальчик также угрожал покончить с собой. Встревоженная мать вызвала домой полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в психиатрическую больницу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зарезал отсидевшего ухажера матери

В Москве 17-летний подросток убил ухажера своей матери, который вышел на волю после отсидки срока за кражу, сообщал «360». Экс-зек решил проводить спутницу к дому, где она проживала. Во дворе сидели ее дети. Экс-заключенный отобрал у подростка кроссовки, которые подарил три-четыре года назад, и начал резать их ножом, после чего отрезал ребенку клок волос и поранил руку.

Когда на место пришла мать детей, мужчина напал с ножом на нее. Подросток, защищая мать, достал нож и нанес удар нападавшему.

«Ребенок увидел это, взял нож, подошел и каким-то образом убил этого человека. Он был в шоковом состоянии, даже потом не осознавал, что происходит, все у него дрожало», — рассказал родственник мальчика.

Избивали «маргиналов» и снимали это на видео

Семерых подростков в Липецке задержали за факты нападения на прохожих в общественных местах. Двое из подозреваемых в общении с полицией признались, что били тех, чей образ жизни считали неправильным. При этом они снимали происходящие на видео и выкладывали в свой Telegram-канал.

Запинали до смерти из-за телефона

В Москве трое подростков 11 апреля избили мужчину и отобрали у него смартфон. В больнице пострадавший скончался от полученных травм. Молодых людей 2006 и 2008 годов рождения задержали и предъявили им обвинение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Постил свастику в соцсети

В Омске суд приговорил местного несовершеннолетнего к 120 часам обязательных работ за публикации со свастикой в своем закрытом аккаунте на сайте «ВКонтакте». Молодой человек привлекался по этой статье повторно. При этом суд учел данные о личности подозреваемого, его характеристику и дал более мягкое наказание.

Заставляли сверстниц лаять

Младшеклассники в городе Холмске затравили двух девочек на детской площадке, передает АСТВ. Ученики четвертого класса окружили сверстниц, сидевших на лавке, и заставляли их лаять. Все происходящее один из участников травли снимал на видео.

Один из обидчиков несколько раз применял физическую силу к девочке, когда она попыталась уйти от агрессоров, а позже вылил пострадавшей на голову жидкость из бутылки. Вдогонку младшеклассники кричали девочкам, чтобы они «не позорили их школу, район и утилизировались». Видео в Сети было опубликовано с нацистским цифровым знаком и соответствующим лозунгом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предлагала избивать сверстников за чипсы

Во Владивостоке 12-летняя девочка вела канал с призывами избивать сверстников. В итоге ее вычислили и отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В чате, который администрировала девочка, 1,5 тысячи подписчиков, много лайков и комментариев. В мессенджере размещают фотографии школьников с призывами бить и унижать их за небольшое вознаграждение. Так, за нападение на школьницу предлагалась пачка чипсов. За удаление поста требовали заплатить 250 рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

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