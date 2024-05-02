У якутского ребенка изъяли из бронха гвоздь Мальчик в Якутии вдохнул в себя канцелярский гвоздь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В якутском селе Оленек мальчик случайно вдохнул в себя канцелярский гвоздик, сообщает пресс-служба Республиканского центра медицины катастроф (РЦМК). Из-за погодных условий 1 мая ребенка невозможно было доставить в медучреждение РЦМК, поэтом медики выехали в село и провели операцию в Оленекской центральной районной больнице.

Рентген снимок грудной клетки показал, что канцелярский гвоздик находится в левом главном бронхе. Уникальная эндоскопическая операция по извлечению инородного тела из легких подростка <...> была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства в селе Оленек, — сообщили в медучреждении.

Ранее в Барнауле медики клинической больницы № 7 достали из пищевода семилетнего мальчика три монеты. В организме ребенка они пробыли примерно полгода и не доставляли неудобств. Врачи пояснили, что, несмотря на отсутствие жалоб у ребенка, его организму был нанесен вред. Пищевод сузился за счет рубца. Из-за того, что монеты были небольшими, мальчик избежал фатальных последствий.