Ребенок проглотил грецкий орех и умер в Архангельской области

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В Архангельской области полуторагодовалый ребенок проглотил грецкий орех и умер, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, трагедия произошла в городе Мирном, когда отец наведался с маленьким сыном к своему брату.

Отмечается, что взрослые сели на кухне и начали распивать алкогольные напитки, в то время как ребенок взял со стола грецкий орех, убежал с ним в комнату и там проглотил его. После возвращения домой мать заметила у ребенка затрудненное дыхание и синие губы. Пара вызвала скорую помощь, медики госпитализировали мальчика. Однако его состояние вскоре ухудшилось, и малыш умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отец погибшего мальчика работает машинистом в РЖД, а мать — проводницей. Как выяснил канал, семья благополучная и на учете не состоит.

Ранее стало известно, что в Кирове мама с бабушкой решили самостоятельно вылечить заболевшего полуторагодовалого мальчика и он умер. Женщины дали малышу сразу парацетамол, сироп от кашля и брызнули спреем в горло. В итоге мальчик скончался от анафилактического шока. Семья состоит на учете как неблагополучная.

До этого сообщалось, что трехлетний ребенок скончался после того, как сходил на прогулку с дедушкой и бабушкой в городе Лодейное Поле Ленинградской области. По предварительным данным, причиной смерти малыша стала аллергия на холод.