В Норильске двухлетняя девочка проглотила магниты и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка в Норильске скончалась спустя месяц лечения после того, как проглотила магниты, передает РЕН ТВ. Следственные органы начали уголовное разбирательство по этому факту.

Мать умершего ребенка рассказала, что дочь 12 марта проглотила магниты, а на следующий день у нее начались боли в животе и рвота. В тот же день она была госпитализирована. 19 марта состояние ухудшилось и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 апреля девочка скончалась.

Ранее в Тульской области пятилетний мальчик умер, подавившись сухариками. Родители обратились за медицинской помощью, но врачи не смогли спасти ребенка.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге медики не смогли спасти годовалую девочку, проглотившую батарейку от игрушки. В стационар она попала уже в тяжелом состоянии.

В марте стало известно, что россиянин, который оставил своего ребенка в машине на солнцепеке во время отпуска на Сейшелах, получил тюремный срок в 2,5 года. Полуторогодовалый ребенок провел в автомобиле полтора часа и умер от отека мозга и легких. Родители в это время проводили тренировку в тренажерном зале.