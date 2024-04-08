Двухлетний ребенок в Ленобласти проглотил более ста магнитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из Ленинградской области спасли двухлетнего ребенка, который проглотил более ста магнитов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на администрацию региона. Там подчеркнули, что специалисты детской областной больницы впервые в своей практике столкнулись с таким количеством инородных тел в ЖКТ пациента.

Он проглотил более сотни магнитных цветных шариков, как и все дети, из природного любопытства, — сообщили в администрации.

Ранее хирурги Тобольской областной больницы извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита от игрушки, которые он проглотил во время игры. По словам специалистов, несколько магнитов соединили между собой органы, из-за чего ребенок почувствовал недомогание. Врачам пришлось сделать рассечение брюшной полости.

Двухлетняя девочка в Норильске умерла спустя месяц лечения после того, как проглотила магниты. Мать ребенка рассказала, что дочь 12 марта проглотила магниты, а на следующий день у нее начались боли в животе и рвота. В тот же день она была госпитализирована. 19 марта состояние ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 апреля девочка скончалась.