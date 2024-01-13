Врачи детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор, пишет Infopro54. Ребенок поступил к медикам в тяжелом состоянии, он синел и задыхался. Для медиков опыт с извлечением инородного предмета у такого маленького пациента стал первым.

Это достаточно сложный случай, так как пациенту всего 6 месяцев, а инородный предмет — большой с острыми краями. Однако, специалисты обошлись без хирургического вмешательства. Это самый юный пациент с такой серьезной проблемой за всю многолетнюю работу специалистов, ― цитирует портал врачей.