Врачи не смогли спасти девочку, которая неделю назад проглотила иглу В Махачкале скончалась проглотившая иглу девочка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале в Республике Дагестан врачи нашли в желудке девятимесячной девочки иглу, сообщает местный Telegram-канал «ЧП Кавказ». Отмечается, что малышка проглотила инородный предмет еще неделю назад, но об этом стало известно только сейчас.

Как уточняет канал, ребенок поступил в городскую больницу в тяжелом состоянии. При осмотре медики выявили причину ухудшения самочувствия — иглу в брюшной полости. После этого было принято решение о незамедлительном проведении операции. Несмотря на оперативное вмешательство, спасти жизнь девочки не удалось. По факту происшествия проводится проверка. Предварительно установлено, что родители не заметили, как инородный предмет попал в организм малышки.

Ранее в Тюмени медики достали из горла четырехлетнего мальчика кусок пластилина, который мешал ему есть. Мать ребенка отметила, что тот отказывался от еды на протяжении последних суток и не мог глотать, но обнаружить причину нарушений при рентгене грудной клетки не удалось.

До этого в Барнауле в больницу поступил семилетний мальчик. Врачи нашли в пищеводе школьника три 50-копеечные монеты, хотя ребенок не жаловался на боли и другой дискомфорт. По словам специалистов, фатальных последствий удалось избежать благодаря малому размеру монет.