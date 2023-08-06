Врачи извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита Врачи больницы в Тобольске извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Тобольской областной больницы извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита от игрушки, которые ребенок проглотил во время игры, сообщается на сайте администрации Тюменской области. По словам специалистов, несколько магнитов соединили между собой органы, из-за чего ребенок почувствовал недомогание. Врачам пришлось сделать рассечение брюшной полости.

Ребенку требовалась экстренная операция. Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости, — рассказал пресс-секретарь Тобольской больницы Дмитрий Уженцев.

По его словам, операция длилась около часа и закончилась успешно — медикам удалось извлечь все магниты, которые ребенок проглотил во время игры. Сейчас здоровью мальчику ничего не угрожает.

Двухлетняя девочка в Норильске ранее скончалась спустя месяц лечения после того, как проглотила магниты. Мать ребенка рассказала, что дочь 12 марта проглотила магниты, а на следующий день у нее начались боли в животе и рвота. В тот же день она была госпитализирована. 19 марта состояние ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 апреля девочка скончалась.