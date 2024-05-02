Самолечение, гнев отчима и голод: как дети умирали по вине родственников

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Ошибки в кормлении, самолечение, жестокие наказания — это неполный список причин, по которым дети умирают из-за близких взрослых. NEWS.ru собрал пять историй о том, как малолетние погибали от рук родителей и родственников в апреле.

Мама убила, поднимая гемоглобин

1 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмиклассника в Санкт-Петербурге. Его мать начала заниматься самолечением ребенка из-за очень низкого гемоглобина. Она решила давать ему железосодержащие препараты. Сначала мать давала школьнику таблетки, затем, когда его состояние ухудшилось, перевела на внутривенный прием препаратов.

Подросток скончался вследствие патологии кишечника. У него открылось желудочно-кишечное кровотечение, начался инфекционно-токсический шок. Мать вызвала скорую после того, как днем 26 апреля ее сын потерял сознание.

Захлебнулась в рвоте

В Санкт-Петербурге восьмимесячный младенец умер, захлебнувшись рвотой после ночного кормления грудью. В пятом часу утра 32-летняя мать вызвала скорую. По ее словам, у восьмимесячной дочери начались колики и рвота. По предварительной информации, ребенок захлебнулся рвотными массами. Правоохранительные органы проводят проверку по поводу смерти младенца. Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти.

Мама оставила сына на голодную смерть

В Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив там девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку.

Позже выяснилось, что девушка в эти дни гуляла с друзьями и пила алкоголь. Ее знакомая рассказала, что подозреваемая скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка. На рождении настаивал ее супруг, который недавно погиб в зоне проведения СВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабушка задушила внука

Суд отправил в СИЗО 61-летнюю жительницу Чебоксар Надежду Журавлеву, которую обвиняют в убийстве девятилетнего внука. ЧП произошло 12 апреля. Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана.

Знакомый пенсионерки рассказал, что ранее она трудилась педагогом. Он предположил, что она практиковала насилие в отношении школьников, за что ее неоднократно увольняли из школ.

Спрятал труп пасынка в стиральную машинку

В Бурятии местный житель забил до смерти четырехлетнего сына своей супруги. 27 апреля в течение дня он наносил мальчику удары за незначительные провинности. В итоге ребенок потерял сознание и скончался. Труп ребенка мужчина спрятал в барабане стиральной машины в гараже. При этом злоумышленник сложил одеяло детской кровати так, что оно имитировало формы ребенка, и соврал жене, что ребенок спит.

«Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры. В ходе психофизиологического исследования, проведенного при помощи полиграфа, у сожителя матери были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок», — сообщили в Следкоме.

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