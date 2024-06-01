Стало известно о новых вспышках на Солнце РАН: на Солнце произошли две мощные вспышки

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Две сильные, но далеко не рекордные вспышки произошли на поверхности Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Отмечается, что ученые обеспокоены тем, что «энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля».

Две новых вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X. Пик первой пришелся почти точно на час ночи по московскому времени (балл события — X1.1, то есть всего на 10% выше нижнего порога), — говорится в пресс-релизе.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность увеличивается в 10 раз при переходе к каждой следующей букве. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что сверхмощные вспышки на Солнце наблюдаются каждые 11 лет, предыдущий пик активности был зафиксирован в 2012–2014 годах. По словам астронома, можно было предугадать, что очередного мощного взрыва стоит ожидать в 2023–2025 годах.