Раскрыт секрет сверхмощных вспышек на Солнце Астроном Богачев: мощные вспышки на Солнце наблюдаются каждые 11 лет

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Сверхмощные вспышки на Солнце наблюдаются каждые 11 лет, предыдущий пик активности был зафиксирован в 2012–2014 годах, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. По словам астронома, можно было предугадать, что очередного мощного взрыва стоит ожидать в 2023–2025 годах.

Солнце имеет периодичность активности. Каждые 11 лет плюс-минус год оно входит в очень активное состояние. Предыдущий пик активности был в 2012–2014 годах. Можно было заранее предугадать, что следующий пик активности солнца будет в 2023–2025 годах. Это и произошло, — пояснил эксперт.

Как уточнил Богачев, активность Солнца превысила прогнозы. Ожидалось, что цикл будет слабый, а звезда может впасть в глубокую столетнюю спячку. При этом астроном подчеркнул, что зафиксированные вспышки не являются рекордными, в истории были и более громкие события.

Солнцу есть куда расти. Сейчас оно находится на самой высокой точке за последние годы, но является ли это финальным максимумом или это лишь промежуточная точка, никто сейчас не скажет. Это невозможно предугадать, — заключил эксперт.

Космонавт Андрей Борисенко ранее рассказал, что мощные вспышки на Солнце не угрожают Международной космической станции и не влияют на самочувствие членов экипажа. Он уточнил, что могут возникнуть определенные сложности со связью, если вспышки будут достаточно интенсивными.