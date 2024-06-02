Башкиры высадили в честь Шатунова аллею белых роз В Башкирии высадили аллею «Ангелу белых роз» в память о Юрие Шатунове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В башкирском селе Исянгулово высадили аллею «Ангелу белых роз» в память о бывшем солисте группы «Ласковый май» Юрие Шатунове, сообщает телеканал UTV. В этот же день в населенном пункте состоится памяти музыканта.

Певец ребенком учился в местной школе, а затем попал в детский дом. Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.

Ранее одна из поклонниц группы «Ласковый май» и односельчанка Юрия Шатунова показала редкие фотографии певца во время одной из его первых встреч с основателем коллектива Сергеем Кузнецовым. Снимки сделаны в детском доме в селе Акбулак (Оренбургская область), в котором Шатунов жил в 1985 году.

До этого в Москве на могиле солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили его памятник. Автор скульптуры Виктория Тищенко рассказала, что хотела показать исполнителя «простым русским парнем» и не пыталась нагромоздить скульптуру ненужными атрибутами.

Кроме того, группа поклонников Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Фанаты объяснили, что жители и гости города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры.