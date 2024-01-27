Опубликованы неизвестные ранее фото Шатунова из детдома Односельчанка Шатунова показала его редкие фото с Кузнецовым из детдома

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Одна из поклонниц группы «Ласковый май» и односельчанка Юрия Шатунова показала редкие фотографии певца во время одной из его первых встреч с основателем коллектива Сергеем Кузнецовым. Снимки, опубликованные KP.RU, сделаны в детском доме в селе Акбулак (Оренбургская область), в котором Шатунов жил в 1985 году.

Эти фото подарили мне ребята, воспитанники детдома в Акбулаке. Я училась с ними в одной школе, дружила. С сестрой Саши Прико (входил в звездный состав группы «Ласковый май». — NEWS.ru) мы учились в классе, до сих пор общаемся. Фото сделал Алексей Андриевских. Он дружил с ними. Мы тоже дружим. Эти фото много лет пролежали в личных альбомах, потому очень ценные, — заявила поклонница Шатунова Марина Оберст.

Женщина также рассказала о первом выступлении Шатунова вместе с Прико, когда они спели «Старую мельницу» в школе Акбулака в ноябре 1986 года. По ее словам, она общалась с Кузнецовым в 90-е годы, а с Шатуновым познакомилась на дискотеке в Германии, где сейчас живет.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что наследство Шатунова должно достаться его вдове и детям. Так он прокомментировал жалобу Андрея Разина на Светлану Шатунову из-за авторских прав на песни в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пригожин добавил, что не понимает позиции Разина по отношению к вдове солиста «Ласкового мая».