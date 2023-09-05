В Москве появился памятник Юрию Шатунову На Троекуровском кладбище установили памятник Юрию Шатунову

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Москве на могиле солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили его памятник. Автор скульптуры Виктория Тищенко в беседе с РЕН ТВ рассказала, что хотела показать Шатунова «простым русским парнем», и не пыталась нагромоздить скульптуру ненужными атрибутами.

Образ простого парня. Русского, доброго, светлого. Не хотелось никаких нагромождений лишних, потому что его простота, народность не нуждается в каких-то дополнительных элементах, — сказала Тищенко.

Скульптор призналась, что ей было приятно работать с портретами Шатунова, поскольку они излучали положительную энергетику. Она отметила, что акцентировала внимание на внутренней красоте певца.

Ранее группа поклонников Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Фанаты объяснили, что жители и гости города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Певцу было 48 лет. Причиной смерти музыканта стал обширный инфаркт.