Поклонники Шатунова попросили назвать именем артиста сквер в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа поклонников певца Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. 23 июня, в годовщину смерти певца, фанаты исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» планируют в 14:00 провести панихиду на Троекуровском кладбище, а в 17:00 памятное мероприятие пройдет в сквере, который и предлагают назвать в честь ушедшего кумира.

Поклонниками Юрия Шатунова ведется активная работа по присвоению имени площадке, которая находится в Центральном административном округе города Москвы в Мещанском районе около дома 15 по улице Трубной напротив дома 2 на Цветном бульваре, «Сквер имени Юрия Шатунова», потому что жители и гости нашего города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры в виде сквера, который находится в самом сердце города Москвы, — говорится в обращении.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Певцу было 48 лет. Причиной смерти музыканта стал обширный инфаркт.

В ноябре 2022 года продюсер Андрей Разин объявил, что группа «Ласковый май», в которой пел Шатунов, будет воссоздана в новом составе. На своем YouTube-канале Разин выложил видео, в котором заявил, что все ролики, посвященные оригинальному коллективу и Шатунову, останутся только на его личном канале и канале «Ласковый май». Продюсер утверждал, что группу создадут заново из молодых ребят, о которых до сих пор ничего не известно.