«Он придумал русский рок»: что известно о смерти продюсера Андрея Тропилло

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Андрей Тропилло

На 74-м году жизни скончался легендарный рок-продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло, который работал с группами «Кино», «Аквариум», «Машина времени», «Алиса» и другими. Что известно о смерти музыканта, какой вклад он внес в развитие отечественной рок-музыки?

Что известно о смерти Тропилло

О кончине продюсера стало известно 1 мая. Как сообщают СМИ со ссылкой на дочь музыканта Полину Тропилло, звукорежиссер умер еще 28 апреля, точная причина ухода из жизни на настоящий момент неизвестна. Последние два года он проживал на территории Финляндии.

«Как рассказала SHOT дочь музыканта, ей сообщили о смерти отца соседи Тропилло — его тело обнаружили в квартире в воскресенье, 28 апреля. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Тропилло, по ее словам, похоронят в Финляндии», — пишет источник.

По словам дочери продюсера, в связи со сложной политической ситуацией между странами Тропилло не мог приехать в Россию. Сейчас Полина старается получить шенгенскую визу, чтобы перевезти тело отца.

«Я даже не могу сказать вам точный диагноз, от чего он умер. Я знаю, что он нашли его мертвым. Вот и все», — рассказала женщина в беседе с изданием «78».

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Чем известен Андрей Тропилло

Андрей Тропилло — советский звукорежиссер, продюсер и основатель лейбла «АнТроп», внесший значительный вклад в развитие русского рока. В 1979 году в Доме пионеров Красногвардейского района Ленинграда (сегодня — ЦДЮТТ «Охта») он организовал один из первых кружков звукозаписи в СССР. В первой половине 80-х в неофициальной студии «АнТроп» были записаны альбомы таких культовых групп, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Алиса», «Телевизор», «Ноль», «Машина времени» и других. Тропилло записывал группы не только в своей студии, но и неофициально на оборудовании «Мелодии».

В конце 1980-х Тропилло был избран директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», после чего дал возможность записать дебютные альбомы практически всем тогдашним рок-группам города, в связи с чем вскоре покинул пост. Тогда же переиздал на виниле записанные им альбомы групп «Алиса», «Кино» и других.

Примерно в то же время лейбл «АнТроп», существующий с 1979 года, приобрел официальный статус. Воспользовавшись лазейками в новом законодательстве, Тропилло выпускал альбомы западных рок-групп (The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и многих других).

В 90-е Тропилло занимался выпуском аудиокассет, а в 1999-м построил завод по производству компакт-дисков. По слухам, именно он осуществил легализацию пиратских дисков с западной музыкой в России, придумав так называемые лицензии.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Он придумал русский рок»

На смерть Тропилло отреагировали многие его коллеги. Музыкант и ученик продюсера Алексей Вишня в разговоре с РЕН ТВ назвал смерть звукорежиссера огромной трагедией. Собеседник телеканала отметил, что Тропилло был тем человеком, который обеспечил жизнь русскому року.

«Это очень трагичное событие. Андрей Тропилло был человеком, который придумал весь этот русский рок. Без него его бы не было», — сказал Вишня.

Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр в беседе с NEWS.ru заявил, что Тропилло связан с историей русского рока как никто другой. Он напомнил, что в студии у режиссера было записано множество альбомов легендарных российских рок-групп. Скляр также выразил благодарность Тропилло за все, что он сделал для русского рока.

«Студия Андрея Тропилло стала абсолютно легендарной. В его студии было выпущено огромное количество альбомов различных легендарных артистов. Очень печальная новость. Светлая память Андрею, и огромное ему спасибо», — отметил музыкант.

Советский и российский рокер Сергей Рыженко подчеркнул, что Тропилло — один из фундаментов отечественной рок-музыки, а его смерть — невосполнимая утрата. В разговоре с NEWS.ru Рыженко указал, что потерян еще один легендарный представитель класса рокеров. Артист назвал его смерть «завершением эпохи».

«Вы меня ошарашили новостью о его смерти. Андрей Тропилло словно один из фундаментов нашей отечественной рок-музыки, особенно ленинградского рока. В первую очередь, конечно, группы „Аквариум“. Все эти блестящие музыкальные находки были найдены и сохранены во многом благодаря усилиям Андрея. Его смерть — еще одна невозвратимая потеря, потеря того легендарного класса рокеров, который уже в общем-то один за другим уходит», — заявил он.

Еще одной неоценимой заслугой продюсера стало революционное противостояние рока «социальной запущенности», а также стремление к свободе и свету. По словам Рыженко, Тропилло навсегда вписал свое имя в историю отечественного рок-н-ролла.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Заслуженный артист России Виктор Дробыш назвал Тропилло самым талантливым звукорежиссером. Он подчеркнул, что музыкант своими руками поднимал отечественный рок-клуб.

«Талантливый парень, который реально поднимал своими руками рок-клуб. Он был самый талантливый звукорежиссер и, как сейчас это называется, саунд-продюсер. Светлая память», — сказал Дробыш.

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