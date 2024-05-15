Сын Цоя показал неизвестные архивные кадры с отцом: что на них

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

Виктор Цой

Александр Цой, сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя, представил клип на песню «Часть меня (которой нет)», который состоит из архивных видео, снятых его отцом. Что можно увидеть на кадрах, как отреагировали поклонники?

Что за неопубликованные видео с Виктором Цоем

15 мая на YouTube-канале Саши Цоя появился клип на композицию «Часть меня (которой нет)». Эта песня вышла в свет в ноябре 2023 года в альбоме сына культового музыканта «Основан на реальных событиях».

В основу нового клипа Саши Цоя легли архивные кадры, снятые в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на видеокамеру. Ранее они никогда не публиковались. В ролике можно увидеть самого лидера «Кино», маленького Сашу, американскую певицу Джоанну Стингрей, а также соло-гитариста легендарной группы Юрия Каспаряна, придумавшего и записавшего для песни «Часть меня (которой нет)» гитары и клавишные.

Сам Цой-младший, комментируя выход клипа, выразил мнение, что песня, видео и коллаборация идеально подходят друг другу.

«Мне кажется, что тут сочетание текста, клипа и партнера по коллаборации говорят настолько уже сами за себя, что что-то еще объяснять просто неприлично. Могу только сказать, что в какой-то момент оно все сошлось у меня в голове. О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры. Юрий [Каспарян] тоже сказал, что, когда он увидел клип, у него сложился пазл: почему это было сделано и о чем. Так что тут эти три элемента — песня, видео и коллаборация, они идеально друг другу подходят и дополняют друг друга», — цитирует Сашу Цоя сайт «Нашего Радио».

Как отреагировали поклонники на клип

На настоящий момент клип на песню «Часть меня (которой нет)» собрал почти 3 тысячи просмотров. В комментариях к видео на YouTube многие поклонники дали положительную оценку ролику, отметив красоту как песни, так и кадров.

«Клип и песня получились прекрасно. Кадры, которые очень многие ждали! Раритет. Спасибо большое, что дали посмотреть. Поздравляем, Саша Цой!» — пишет пользователь под ником ANOTHERSTORYBAND.

«Оператор Виктор Цой… Задумка офигенная, спасибо, Саша», — отмечает Оксана.

«Песня замечательная! Как и этот видеоролик!» — восхищается Eraly_merkhat.

«Какой глубокий смысл в тексте. Слушаю уже раз седьмой и каждый раз по-новому осмысливаю. Спасибо, Александр, спасибо за эту песню и за этот клип. Удачи вам, успехов и признания», — делится Вадим.

Некоторые пользователи также выразили уверенность в том, что сын Цоя и Каспарян могли бы объединиться для создания музыкального коллектива.

«С Юрием [Каспаряном] уже можно давать концерт!» — считает Николай.

«Вам с Юрой нужно делать коллектив или хотя бы альбом записать. Неплохо звучит. Каспарян мастер аранжировок!» — обращается к Саше Цою Дмитрий.

Что известно о карьере сына Цоя

Александр — единственный сын Виктора Цоя, у лидера «Кино» не было других детей. Саша родился 26 июля 1985 года, через полгода после свадьбы родителей. Когда ему было пять лет, культовый музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии.

Под псевдонимом Александр Молчанов Цой-младший выступал в качестве гитариста музыкального коллектива Para bellvm, исполняющего готик-рок, и участвовал в записи альбома этой группы «Книга царств». Позднее он написал песню «В память отцу» и смонтировал на нее клип.

Несколько лет назад Александр приходил в гости на телевизионное шоу «Вечерний Ургант» в компании Каспаряна. В 2017 году они представляли песню «Шепот» из проекта Цоя-младшего «Ронин», а в июне 2019-го — шоу «Симфоническое „Кино“», серию концертов, в которых музыка легендарной группы исполнялась ее бывшими участниками и симфоническим оркестром.

В 2021 году группа «Ронин» должна была дебютировать на фестивале «Отличный FEST» в Санкт-Петербурге, но из-за переноса мероприятия выступление не состоялось. Тогда ее участники сыграли небольшой концерт, на основе которого у песни «Шепот» появилось live-видео.

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