МИД Казахстана назвал сомнительной затею с интервью президента Украины Владимира Зеленского СМИ Центральной Азии, где он заявил об «угрозе» странам региона со стороны России. Как заявил ТАСС официальный представитель казахского дипведомства Айбек Смадияров, разговор Зеленского с журналистами получился «больше эмоциональным, чем рациональным».
Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной, — подчеркнул он.
Он добавил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью.
Ранее газета Global Times сообщила, что участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытку Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Аналитики подчеркнули, что страны Азии должны «избегать конфронтационной ловушки», подобной той, в которую Киев угодил с подачи США.
До этого Зеленский отверг все мирные инициативы, кроме конференции в Швейцарии. Он назвал Украину жертвой, которая единственная имеет право предлагать варианты завершения конфликта, поскольку ни одна другая страна не имеет полного представления о происходящем.