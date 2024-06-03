МИД Казахстана отреагировал на интервью Зеленского об угрозе со стороны РФ МИД Казахстана назвал сомнительной идею с интервью Зеленского азиатским СМИ

Фото: Rai Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

МИД Казахстана назвал сомнительной затею с интервью президента Украины Владимира Зеленского СМИ Центральной Азии, где он заявил об «угрозе» странам региона со стороны России. Как заявил ТАСС официальный представитель казахского дипведомства Айбек Смадияров, разговор Зеленского с журналистами получился «больше эмоциональным, чем рациональным».

Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной, — подчеркнул он.

Он добавил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью.

Ранее газета Global Times сообщила, что участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытку Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Аналитики подчеркнули, что страны Азии должны «избегать конфронтационной ловушки», подобной той, в которую Киев угодил с подачи США.

До этого Зеленский отверг все мирные инициативы, кроме конференции в Швейцарии. Он назвал Украину жертвой, которая единственная имеет право предлагать варианты завершения конфликта, поскольку ни одна другая страна не имеет полного представления о происходящем.