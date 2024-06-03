«Избегать ловушки»: в КНР озвучили цель Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» Global Times: участие Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» тянет Азию в кризис

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытку Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает газета Global Times. Аналитики подчеркнули, что страны Азии должны «избегать конфронтационной ловушки», подобной той, в которую Киев угодил с подачи США.

Участие Зеленского в диалоге больше похоже на попытку Запада вовлечь в украинский кризис страны Азии. Они должны рассматривать Украину как поучительный пример, — пишет газета.

Бывший вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая генерал-лейтенант Хэ Лэй указал, что Пекин не заинтересован в российско-украинском конфликте. Власти хотят как можно более скорого восстановления мира, заключил он.

Ранее Зеленский на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре отверг все мирные инициативы, кроме конференции в Швейцарии. Он назвал Украину жертвой, которая единственная имеет право предлагать варианты завершения конфликта, поскольку ни одна другая страна не имеет полного представления о происходящем. Кроме того, Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать конференцию. По его словам, руководство КНР «работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин констатировала, что Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.