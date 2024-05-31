МИД Китая рассказал, почему КНР отказалась от участия в саммите по Украине МИД Китая: Пекину сложно участвовать в швейцарской конференции по Украине

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Мао Нин

Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает издание China Daily на своей странице в соцсети Х. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

Хотя Китай ценит усилия Швейцарии по подготовке к первому мирному саммиту по украинскому кризису, организация этого мероприятия значительно не соответствует требованиям Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что затрудняет участие Китая в нем, — сказала Мао Нин.

Ранее агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По информации журналистов, отказ Китайской Народной Республики присутствовать на форуме напрямую связан с отсутствием российской делегации на мероприятии. Уточняется, что среди условий для участия Пекина в саммите было признание форума как Киевом, так и Москвой. Кроме того, Китай настаивал на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.