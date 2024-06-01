Дмитрий Новиков

Назван культовый фильм СССР, на героев которого похожи Бабкина и Кадышева Бабичев: Бабкина и Кадышева похожи на героев «Человека с бульвара Капуцинов»

1 июня 2024 в 16:07 Автор: Алина Модорова, Дмитрий Новиков

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

На съемках художественного фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В роли Билли Кинга - заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта - народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа)