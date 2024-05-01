Гребенщиков, Машков и другие: кто из звезд порвал отношения с детьми

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/Global Look Press

Дочь танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадна отказалась от ее фамилии и взяла псевдоним. 18-летняя девушка хочет дистанцироваться от матери, имя которой связано со скандалами. В последние время Ариадна проживает вместе с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его женой — телеведущей Еленой Николаевой. Иногда знаменитые родители не общаются с детьми. Те, в свою очередь, не могут простить им обиды. Истории известных семей, где между «отцами и детьми» встала стена, — в материале NEWS.ru.

Дочь пожелала Владимиру Машкову попасть под трибунал в Гааге

Народный артист России Владимир Машков и его дочь Мария Машкова не общаются с марта 2022 года. Они придерживаются разных мнений по поводу специальной военной операции. Мария осудила действия России на Украине. Отец призвал дочь «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство». Актриса пожелала родителю оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

До этих событий Мария жила с семьей на две страны — в России и в США, а после спецоперации решила остаться в Соединенных Штатах Америки. В ноябре 2023 года Машкова стала гражданкой США вслед за мужем и дочерями. Она пытается построить актерскую карьеру в Америке, недавно сыграла в четвертом сезоне сериала «Ради всего человечества».

Несмотря на конфликт с отцом, Машкова признавалась, что она его очень любит.

«Папу люблю и всегда буду любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко», — писала артистка в соцсетях.

Фото: Социальные сети Мария Машкова и Владимир Машков

Дочь Олега Табакова не пришла на его похороны

Дочь Олега Табакова от первого брака Александра не смогла простить известного отца даже после смерти. Она не пришла на похороны, чтобы проводить его в последний путь. Актер и педагог развелся с ее матерью актрисой Людмилой Крыловой и ушел к своей студентке Марине Зудиной. Первенец мэтра сын Антон принял выбор отца и продолжил общение с ним. Александра считала поступок отца предательством, высказал мнение в программе «Судьба человека» бывший муж дочери Табакова актер Андрей Ильин.

«Он (Табаков) ушел из семьи. Саша назвала это предательством. Бог ей судья. Олег Табаков считал себя обиженным. Он говорил мне: „Я им все дал, а они отнеслись к этому неблагодарно“. Его печалило, что он потерял уважение в этой семье. Его в том доме действительно не уважали», — предположил Ильин.

Он рассказал, что, когда решил пойти работать в театр Табакова по приглашению тестя, Александра была категорически против и сочла это предательством. По словам Ильина, из-за тяжелых отношений между родственниками ему приходилось быть посредником между Табаковым и его внучкой — дочкой Александры. Актер передавал ей подарки через зятя.

Фото: Russian Look/Global Look Press Александра Табакова и Андрей Соколов в фильме «Маленькая Вера»

Тетя Валя провела последние годы вдали от сына

Ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Валентина Леонтьева дарила тепло и любовь чужим детям по телевизору. Однако она не смогла это дать сыну Дмитрию. Личная жизнь телеведущей, по ее словам, не сложилась из-за занятости. Оба мужа ушли от Тети Вали, потому что чаще видели ее по телевизору, чем в домашних стенах.

Леонтьевой было некогда заниматься воспитанием ребенка. Она отдала его бабушке и дедушке. Мальчик сильно ревновал мать к маленькими телезрителям.

«Однажды он мне сказал со злостью: „Ты не моя мама, ты всеихняя мама“, — цитировала слова Леонтьевой газета „Собеседник“.

Когда в 2004 году телеведущая попала в больницу с переломом шейки бедра и сотрясением мозга, ей потребовался уход. Тем не менее сын перепоручил эти обязанности родственникам из Ульяновской области. Он высылал им деньги. После смерти матери Дмитрий Виноградов сожалел о том, что мало виделся с ней в последние годы.

«Я разговаривал с ней по телефону. Безусловно, она по мне скучала, я тоже. У меня не получилось к ней приехать из-за ряда обстоятельств. Безусловно, я жалею об этом. Пять лет назад поехал туда на один день. Находился около могилки не больше 15 минут. Убогое место, убогий памятник, мама этого не заслуживает», — рассказал Виноградов «Собеседнику».

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Валентина Леонтьева

Почему Грачевский «чувствовал себя ненужным»

В 2010 году художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский женился на Анне Панасенко, которая была моложе его на 37 лет. Ранее режиссер развелся с женой Галиной. Они состояли в браке 35 лет и воспитали сына Максима, а также дочь Ксению.

После ухода Грачевского из семьи дочь прекратила общаться с ним. Незадолго до смерти создатель «Ералаша» заявил, что уже смирился с этим.

«Иногда мне кажется, что Ксения живет в далекой Австралии и связи нет. Наверное, самое страшное, что я смирился, привык к этому, к плохому тоже привыкаешь», — сказал Грачевский в интервью журналу «Караван историй».

После смерти режиссера в СМИ появилась информация о том, что причина разногласий между дочерью и отцом могла носить финансовый характер. Приятельница Грачевского Светлана Туманова предположила, что Ксения хотела занять должность директора «Ералаша», однако отец был против.

«В какой-то момент Боря почувствовал себя ненужным в этой семье. Он общался только с сыном Максимом. Оформил развод и не предупредил об этом первую жену. Дочь Ксения обиделась на него, потому что хотела стать директором „Ералаша“, но он не позволил, — высказала мнение Туманова в ток-шоу на телеканале НТВ.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ксения Грачевская с мамой Галиной Грачевской

Децл умер, не простив отца-продюсера

Если написать в любом интернет-поисковике фразу «Почему Децл...», то система предложит продолжение «...ушел из жизни» и «...поссорился с отцом». Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) умер в 2010 году в возрасте 36 лет от инфаркта.

Артист стал знаменитым в 16 лет после того, как снял клип на песню «Пятница», который ротировался на MTV. Деньги и силы в его продвижение вложил отец. Александр Толмацкий в молодости начинал диджеем, позже стал продюсером. Он занимался продвижением Родиона и Олега Газмановых, группы «Комбинация» и других популярных исполнителей.

Идея сделать звезду из сына пришла в тот момент, когда Кирилл вернулся с обучения в Швейцарии с модными дредами. Над образом и песнями молодого рэпера работала команда профессионалов.

В нулевых Александр Толмацкий познакомился с 18-летней танцовщицей Анной — ровесницей сына — и ушел из семьи. Мать Децла Ирина тяжело переживала развод, Кирилл занял ее сторону и перестал общаться с отцом. Когда рэпер стал папой, отношения с родителем у него не улучшились.

После внезапной смерти Кирилла Александр Толмацкий оставил в соцсети пост: «Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны. Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак», — написал Толмацкий-старший.

В этом же посте он сообщил, что очень любил сына и гордился им, что сердце разрывается от боли. И попросил у него прощения.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Кирилл Толмацкий (Децл) с Александром Толмацким

Дочь Гурченко чувствовала себя одинокой

Актрису Людмилу Гурченко любили миллионы. Она также признавалась в любви к зрителям. Но артистка не смогла дать материнскую любовь единственной дочери, о чем сама рассказывала. Гурченко родила Марию в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. После развода актриса отправила ребенка на воспитание к родителям в Харьков, а сама продолжала строить кинокарьеру в Москве. В семь лет Мария вернулась в столицу и, по ее словам, чувствовала себя одинокой.

«Я росла самостоятельной девочкой. Меня так мама приучила — она ведь без конца в разъездах. Я сама вставала в школу, сама приходила после уроков, сама себе готовила что-то поесть. В десять лет бегала в магазин за продуктами», — рассказывала Мария Королева в интервью «Каравану историй».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Мария Гурченко с внучкой

Мария признавалась, что назло матери плохо одевалась и выкрасила волосы в баклажанный цвет. Она вышла замуж и родила двоих детей — Елену и Марка. Гурченко обожала Марка, его ранняя смерть стала для нее трагедией.

Кончина подростка окончательно разрушила отношения матери и дочери. Они не общались до самой смерти Гурченко в 2011 году. Только после трагедии Мария признавалась, что простила мать.

«Я думаю, вне зависимости от наших взаимоотношений, в таких ситуациях любой человек получает свое прощение. Я на нее не обижалась», — сказала дочь после смерти Гурченко. Она скончалась на 59-м году жизни, пережив мать всего на шесть лет.

Алиса Гребенщикова больше не говорит об отце

У актрисы Алисы Гребенщиковой всегда были непростые отношения с отцом — легендой русского рока Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка родилась в 1978 году в первом браке певца с инженером-экономистом Натальей Козловской. Супруги развелись, когда Алисе не было и трех лет. До четырнадцати она мало общалась с отцом, который был занят музыкой и философией.

«Он был в моей жизни в том количестве, в котором требовалось, и я никогда не чувствовала себя обделенной его вниманием. Мне не важно, какой он отец, главное — чтобы он был хорошим дедушкой», — позже говорила дочь музыканта в интервью KP.RU.

В детстве Гребенщикова снималась в «Ералаше». После школы она поступила в СпбГАТИ, получила профильное актерское образование и была приглашена в труппу МХАТ им. Горького.

Актриса никогда не критиковала спецоперацию. Она продолжает выстраивать карьеру и жизнь в России. В отличие от дочери, Гребенщиков осудил СВО и в 2022 году покинул РФ. Музыкант обосновался в Лондоне.

В июле 2022 года Гребенщикова, вернувшись с отдыха в Финляндии, оставила интригующее сообщение в соцсетях, в котором попросила о поддержке.

«Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации», — написала она в соцсети.

Гребенщикова никак не комментирует свои отношения с отцом. Он, в свою очередь, не упоминает ее.

Читайте также:

«Работал лежа на полу»: дочь Булычева об отце и фильмах об Алисе Селезневой

Депрессия, болезнь или развод: что сгубило звезду «Голоса» Кунгурова

Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России

«Надо боготворить»: Куклачев о Кадырове, SHAMAN, Пугачевой и доброте

Выступали в Припяти, поругались из-за мемуаров: война Пугачевой и Кобзона