Выступали в Припяти, поругались из-за мемуаров: война Пугачевой и Кобзона

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Иосиф Кобзон

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Еще со времен СССР ее считали самой влиятельной певицей страны. Среди мужчин-артистов таким был Иосиф Кобзон. Одно время звезды общались, принимали участие в одних и тех же концертах, но потом поссорились. Как Пугачева и Кобзон помогали людям и родной стране, почему поругались и какие бы отношения у них сложились сейчас, если бы певец был жив — в материале NEWS.ru.

Как Кобзон помог Пугачевой в молодости

Как писал в книге «Алла Пугачева. 50 мужчин Примадонны» Федор Раззаков, Иосиф Кобзон и Алла Пугачева встретились еще в конце 1960-х. На тот момент исполнитель композиции «Память» был звездой советской эстрады, а певица только начинала путь в профессии.

Пока Кобзон записывал песни в Доме звукозаписи, туда зашли редакторы и попросили уступить студию на полчаса для молодой артистки. Звезда эстрады согласился. Позже, как утверждает Раззаков, Кобзон говорил, что запомнил Пугачеву как «синюшную, худенькую, бледную, всю в конопушках».

По словам автора книги о Примадонне, в 1974 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Кобзон снова помог певице. Он был одним из членов жюри, его коллеги не хотели выбирать Пугачеву в качестве победительницы, но он настоял, и ей дали премию. Раззаков также напомнил, что в 1979 году Кобзон помог артистке получить квартиру на улице Горького.

Как поссорились Кобзон и Пугачева

Первый раз Кобзон и Пугачева поссорились в конце 1980-х, когда певица уже стала звездой, а артист получил статус народного депутата СССР. Как писал в мемуарах «Как перед Богом» Кобзон, он однажды упрекнул певицу в том, что она «обкладывает» коллег в интервью. По его словам, Алла резко высказалась о нем в одном из интервью. Кобзон заявил тогдашнему мужу Пугачевой Евгению Болдину, что, пока певица не извинится, он будет ее «уничтожать» при всех удобных случаях.

До того как мемуары артиста были опубликованы в 2005 году, в СМИ попала еще одна его фраза о певице «Дура есть дура». Пугачева не смогла простить Кобзона и вычеркнула его из списка выступающих на фестивале «Песня года», руководителем которого она тогда была.

В мемуарах певец назвал проекты Примадонны, среди которых были шестая «Фабрика звезд», конкурс талантов «Пять звезд», «Песня года», провальными.

Концертный директор Сергей Лавров, который работал со многими звездами, рассказал NEWS.ru историю о вражде Кобзона и Пугачевой.

«Я однажды сам видел, что между ними, что называется, кошка пробежала. Кобзон сидел в казино и играл, зашла Алла Борисовна, и он демонстративно встал и вышел. Кобзон же не был хабальным, он не мог публично, как это сейчас делают артисты, оскорблять кого-то. Просто тихо вышел, слова не сказал», — отметил Лавров.

В 2012 году на праздновании 75-летнего юбилея Кобзона, куда Пугачева была приглашена вместе с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), звезды помирились. В конце августа 2018-го, когда Иосиф Давыдович умер, Алла Борисовна приехала из Юрмалы в Москву, чтобы присутствовать на его похоронах.

Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева

Что говорят о поездке Пугачевой в Чернобыль

26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. 30 мая в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся благотворительный концерт «Счет№904», на котором собирали средства пострадавшим. На стадионе выступили «Машина времени», «Браво», «Круиз», Александр Градский и многие другие. Алла Пугачева была соведущей концерта, а в сентябре того же года с музыкантами она отправилась выступать в вахтовый поселок Зеленый Мыс. В нем жили ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.

Гитарист Александр Левшин, который был в этой поездке с Пугачевой, предположил, что артистка поехала туда «по приказу сверху». «Кто-то из руководителей государства очень требовательно настоял, чтобы Алла поехала и поддержала спасателей, когда еще был открыт реактор», — высказал версию музыкант.

Левшин вспоминал, как их приняли в Зеленом Мысе. «Была построена сцена, лавки стояли, накрыт был большой стол. Нам наливали то ли кагор, то ли портвейн, и водка была. Нам говорили: „Все хорошо“, не волнуйтесь». Потом мне сказали, что большинство тех людей, которые были на концерте, за полгода скончались от облучения», — рассказал Левшин NEWS.ru.

По словам музыканта, спустя несколько месяцев все участники группы Пугачевой, которые были в Чернобыле, ощутили на себе последствия радиации.

«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потому Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — рассказал гитарист.

Позже сама Пугачева назвала поездку в Чернобыль ошибкой и рассказала, что согласилась на это, так как не знала, насколько это опасно. «Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — говорила позже Пугачева Андрею Малахову в программе Первого канала «Пусть говорят».

Фото: Николай Малышев/ТАСС Концерт в пользу пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в «Олимпийском»

Могли ли Пугачевой заплатить за концерт в зоне отчуждения

Левшин утверждает, что деньги за поездку в Чернобыль Пугачева не получала, потому что это была «акция сверху». Концертный директор Сергей Лавров высказал точку зрения, что Примадонне все-таки могли заплатить за поездку.

«У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили. Заплатили ей за Ельцина, она его и поддержала (в 1996 году Пугачева призывала за него голосовать. — NEWS.ru). Потом дали ей за Прохорова, она пошла к Прохорову (была его доверенным лицом на выборах. — NEWS.ru), все помнят передачу у Соловьева, где она поскандалила с Жириновским», — напомнил Лавров.

Он подчеркнул, что Пугачевой не было необходимости ехать в Чернобыль, чтобы получить народную любовь. По его словам, тогда она уже стала достаточно популярной.

Фото: Валерий Шустов/ТАСС Концерт в пользу пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в «Олимпийском»

Что известно о поездке Кобзона в Припять и Донецк

Кобзон также приехал в Припять одним из первых артистов. В июне 1986-го он дал четырехчасовой концерт в городе. Он выступил перед собравшимся в здании городской администрации. Также он долго общался с людьми, пострадавшими от ЧАЭС.

Кобзон часто говорил, что его «пупок зарыт в Часове Яре» (город, в котором родился Кобзон. — NEWS.ru). Когда в 2014 году начались обстрелы Донецка, он первым пришел на помощь своим землякам.

«Руководство России, надеясь на Минские соглашения, не озвучивало никаких решений. Кобзон первым вслух, когда он выступал на площади Ленина в Донецке, в микрофон не боялся громко сказать правду, что идет братоубийственная война, что в ней мы обязательно выиграем и что Россия людей не бросит», — рассказала член землячества «Донбассовцы в Москве» Татьяна Пономаренко, ездившая с ним.

Она несколько раз сопровождала артиста в гуманитарных поездках в Донбасс, которые он совершал раз в месяц. По ее словам, он привозил людям еду, медикаменты и все самое необходимое.

«Когда музыканты играли в театре оперы и балета, от усталости и от обстрелов они жаловались, что уже не могут, Кобзон на них так смотрел... И они как под гипнозом набирались сил и продолжали. И оркестр, и жители Донецка молились на Кобзона», — вспоминала Пономаренко.

Фото: РИА Новости Премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон на концерте в Донецке

Где еще выступал и кому помогал Кобзон

В 1980-х Иосиф Кобзон в числе других советских артистов ездил поддерживать бойцов российской армии в Афганистан.

«Я была в выездной бригаде киностудии „Ленфильм“, а он работал по линии Министерства обороны. Он пел один, и бойцы рассказывали, что он выступал на склоне холма (народу было очень много и таких помещений больших не было) и что это было с его стороны большой храбростью, потому что из „зеленки“ (зелени) снайперы могли его убить. Он пел там больше четырех часов и он был там несколько раз», — рассказала NEWS.ru актриса Елена Драпеко.

Во время захвата террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году в Москве Кобзон пошел на переговоры с преступниками и смог вывести с собой из здания женщину с тремя детьми.

«Кобзон, наверное, был все-таки другого полета человек. У него была позиция, наверное, другие источники дохода, кроме шоу-бизнеса, и он делал все это бесплатно», — считает Лавров.

Концертный продюсер вспомнил, что певец также много помогал своим коллегам. «Например, Боре Моисееву. Несмотря на то что Моисеев и Кобзон — это как две разные планеты», — поделился воспоминаниями Лавров.

Какими были бы сейчас отношения Кобзона и Пугачевой

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года, до начала СВО. «Я абсолютно уверена, что сейчас он был бы на нашей стороне. Тем более что он сам из Донбасса», — выразила мнение Драпеко.

Пономаренко напомнила, что Кобзон говорил, что мы все равно вернемся к истокам Советского Союза и что Украина станет с нами общей страной. «Естественно, он не признавал того, что в Беловежской пуще произошло, и считал, что мы единая нация, единая страна и украинский народ и русский народ — это одно целое. Это позиция была тогда, и была бы сейчас», — считает Пономаренко.

Лавров предположил, что Кобзон не поступил бы так, как Пугачева, которая уехала из РФ после начала СВО. «Конечно, он бы остался с Россией, с российским народом. И он, я думаю, высказался бы на тему Пугачевой, но очень сдержанно и очень весомо, как это он умел делать. Он бы ее осудил, но красиво», — заключил Лавров.

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