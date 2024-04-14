«Я рыдала»: общается ли Волочкова с дочерью, при чем здесь Керимов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова едва не прекратила навсегда общаться с единственной дочерью Ариадной. Что об этом известно, какие проблемы были в семье балерины?

Из-за чего Волочкова поссорилась с дочкой

Причиной конфликта стал финансовый вопрос. Волочкова в шоу «Алена, блин!» рассказала, что Ариадна попросила у нее квартиру в Санкт-Петербурге. Артистка отказала дочери, объяснив свое решение тем, что это подарок, который ей сделали до брака.

«Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна. Я ей сказала: „Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости, это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были, — $3,5 млн. Теперь то, что папа обещал мне, — обращайся к нему“. Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И если папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то, извините, я никому ничего не должна!» — откровенничала балерина.

В 2000-х Волочкова встречалась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По словам Волочковой, избранник умел превращать жизнь в сказку. Отношения с Керимовым продлились три с половиной года. Пара, по словам балерины, распалась из-за ревности бизнесмена, но окончательное решение уйти от мужчины Волочкова приняла, будучи беременной.

«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: „Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например ты что-то сделаешь, что мне не понравится... Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут“», — рассказывала Волочкова.

В 2019 году балерина рассказывала, что их отношения с Керимовым прекратились из-за того, что она не смогла сохранить ребенка. Позднее выяснилось, что бывшая балерина сделала аборт, так как материнство угрожало её карьере.

Ариадна же родилась в браке балерины с Игорем Вдовиным, доктором юридических наук. Отношения с мужчиной разладились, когда тот занял у артистки $3 млн под расписку, но так их и не вернул. Позже оказалось, что пара так и не зарегистрировала свой союз официально, а торжество было просто праздником, без какого-либо документального подкрепления.

Через несколько лет после развода в СМИ стали писать, что танцовщица начала злоупотреблять алкоголем, а в ее загородном особняке поселились родственники домработницы Лолы. На фоне этого 12-летняя Ариадна уехала жить к отцу и его новой жене — инструктору по йоге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Что за квартиру Волочковой дарил Керимов

В 2020 году Волочкова показала шикарные апартаменты, когда-то подаренные ей бизнесменом. Поклонники увидели квартиру площадью 200 кв. м в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Известно, что квартира Волочковой расположена в знаменитом доме Жако. Дом этот является памятником архитектуры, построенным в 1831 году по проекту Карла Росси. Дом широко известен тем, что в нём расположено культовое кафе «Подвал бродячей собаки». В этом кафе собирались в своё время поэты Серебряного века. Тут бывали Маяковский, Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Теффи, Бальмонт. На сцене пел Федор Шаляпин.

Сама четырехкомнатная квартира поражала роскошью. Просторная гостиная была увешана гобеленами и отделана золотом. В спальне стояла кровать с балдахином, а на окнах висели портьеры, которые можно увидеть только в Большом театре. Съемочную группу также буквально поразили и мраморная ванна, и потолки, отделанные под Сикстинскую капеллу.

Каковы отношения у Волочковой с дочерью сейчас

13 апреля балерина опубликовала пост, в котором рассказала, что прекрасно провела время с наследницей. По словам танцовщицы, 18-летняя Ариадна поделилась с ней своими литературными наработками, которые однажды, возможно, покажет публике.

«Вчера к нам домой приезжала моя замечательная доченька Ариадна. Это был невероятно теплый вечер! Она поделилась своими интересами и увлечениями. Учится Ариша в университете на филологическом факультете, увлекается и историей. Ею написаны более 250 стихотворений на трех языках. Она также преподает английский и французский онлайн. И очень серьезно занимается озвучкой фильмов и мультфильмов», — рассказала артистка.

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