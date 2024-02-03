Названо главное отличие Децла от большинства «артистов-ремесленников» Владелец лейбла Лупинос: песни и клипы Децла стали хрестоматией культуры 1990-х

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Кирилл Толмацкий (Децл)

Песни и клипы Кирилла Толмацкого (Децла) стали хрестоматией русского рэпа и культуры 1990-х и 2000-х годов, рассказал NEWS.ru владелец лейбла Effective Records Кирилл Лупинос. Собеседник добавил, что Децл всегда стоял особняком, твердо занимая свою позицию касаемо чистоты рядов в хип-хоп-культуре. По его словам, именно это и отличало исполнителя от большинства «конъюнктурных артистов-ремесленников».

Децл — это один из столпов настоящего русского рэпа в его классическом понимании. В отличие от большинства конъюнктурных артистов-ремесленников, Децл всегда стоял особняком, твердо занимая свою позицию касаемо чистоты рядов в хип-хоп-культуре. Его песни и его клипы останутся хрестоматией русского рэпа и культуры 1990-х и 2000-х годов. Его убеждения навсегда останутся уважаемыми. Как и чистый образ трушного до мозга костей рэпера из России, — подчеркнул Лупинос.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что основной аудиторией Децла в 1990-х стали подростки, искавшие себе кумиров на сцене. По его мнению, успех исполнителя можно сравнить только с популярностью группы «На-На». По словам эксперта, основной темой творчества Децла стало недопонимание между родителями и подростками и проблемы взросления.